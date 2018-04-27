Koçdemir akşam saatlerinde geldiği ve yaklaşık bir saat kaldığı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmeden ayrıldı.
Koçdemir, İYİ Parti’ye katılacak.
27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti
Koçdemir akşam saatlerinde geldiği ve yaklaşık bir saat kaldığı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmeden ayrıldı.
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