27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti

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MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti
MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa etti.
MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti

Koçdemir akşam saatlerinde geldiği ve yaklaşık bir saat kaldığı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmeden ayrıldı. 

Koçdemir, İYİ Parti’ye katılacak.

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