Başörtüsü yüzünden işinden oldu

Müslüman model Mariah Idrissi, başörtü taktığı gerekçesiyle işinden kovulduğunu ifade etti. Bir markanın reklam filminde yer alan Idrissi, İTVkanalına şu açıklamayı yaptı: "Kozmetik markasıyla işbirliği, taktığım başörtü yüzünden sonlandırıldı. Bu kişisel bir şey değildi biliyorum ancak sırf Müslüman olduğum için başıma gelenler şok ediciydi."

"BENİM İÇİN KADIN KADINDIR"

Başörtüsü konusunda kadınlarda ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurgulayan Idrissi, "Benim için kadın kadındır. O yüzden bana verilen bu tepki gerçekten şok ediciydi" dedi.