Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır, demokrasi vardır. Her türlü görüşe, teklife, tenkite açık olmak vardır. Milletimize hizmet yolunda bayrak yarışı olarak kabul ettiğimiz görev değişimi de buna göre yapılır. Bu toplantılarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini söyler. Bu toplantılarda alınan kararlar herkes için bağlayıcıdır.Erken seçim kararında, o dar zamanda, tüm istişare kanallarını açtık. Sayın Başbakan'la, genel başkan yardımcılarımızla, hukukçu arkadaşlarımızla sürekli istişare halinde olduk.



CHP'YE 15 VEKİL ELEŞTİRİSİ: DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN ORAYA BAKSIN



Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçladıklarına, bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede kamuoyuna, milletimize tek bir neden göstermeden 15 milletvekiline zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. 15 Milletvekili, bunları sen seçmedin, millet seçti. Sen bunları ağlatarak evlerinden alıp kabul edemeyeceği başka bir yere gönderiyorsun,ihraç ediyorsun böyle bir şey olabilir mi, ama diktatörler bunu yapar. Milletimiz bunu gördüğü için 15 yıldır yönetimi AK Parti'den başkasına vermiyor. 7 Haziran'da ufak bir kararsızlık yaşandı. Bunun faturasını da gördük.



BİZ İTTİFAKI GİZLİ KAPAKLI YAPMADIK



24 Haziran seçimleri durduk yere çıkmış değildir. Türkiye gerçekten buralara hayatim gelişmelerin ardından ulaşmıştır. 2015 yılında ardı ardına yaşanan 2 seçim sistemin zaafiyetini milletimizin önüne serdi. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimini püskürtürken bize de çok önemli mesajlar verdi. 16 Nisan oylamasıyla yeni yönetim sistemine geçme isteğimiz milletimizce de onaylanmıştır. Milletimizin karşısına gizli kapaklı değil, şeffaf şekilde ittifak imkanı da sağlıyor. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken, onlar kapalı kapılar ardında bu kirli süreci yönettiler.



İŞTE MEYDAN ÇIK



Anamuhalefetin hadi seçime gidelim kuru sıkı çıkışlarını biz ciddiye almıyorduk. Ama MHP'nin çağrısı ülkede üzerinde önemle durmamız gereken bir iklimin oluşmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak milletimizden aldığımız yetkiyle 1.5 yıl daha kullanacak süremiz vardı. Ama derdimiz koltuk değil, hodri meydan mı diyorsunuz? İşte meydan, çık. Bizim milletimize seçimleri zamanında yapma sözümüz var. Ama yapamamak da bu sistemden kaynaklanıyor. İdealimiz seçimi zamanında yapmak, ama şartlar bizi erken seçim çağrısını karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi. Bu gündemi Türkiye'nin önünden süratle karşılık verdik. 17 Nisan'da yapılan çağrıya 18 Nisan'da tarih vererek ülkemizin gündeminden bu konuyu çıkarmış olduk. AK Parti'yi milletimizle kurduk, yeni yönetim sistemini de milletimizle birlikte hayata geçireceğiz



İSİMLERİ AÇIKLAMAYA GEREK YOK, HER ŞEY ORTADA



24 Haziran seçimlerinden stratejimizin esasını milletimize güven oluşturuyor. Rahmetli Menderes'in uğrunda darağacında son nefesini verdiği, Erbakan ve Türkeş'in mücadeleler yürüttüğü bu davanın sahibi milletimin kendisidir. Sadece son 7-8 günde yaşananlar dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin kumpas peşinde koştuğunu göstermiştir. İsimlerini açıklamaya gerek yok her şey ortada. Benim milletim sandıkta gerekli dersi verecektir. Güya siyaset yaptığını sananların durumunu milletim izliyor. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değil bunu sakın gündeminizde tutmayın.Asıl önemli olan bizim milletimize ne diyeceğimiz. Biz AK Parti olarak takvimimizi belirledik.



SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER: BAŞARAMAYACAKSINIZ



Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Karşınızda kimin olduğu önemli değil, bunu gündeminizde tutmayın. Önemli olan bizim milletimizle kucaklaşmamızdır. Yoğun bir çalışma ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Türkiye'yi BTÖ kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler başaramadılar. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar, yaptığımız hamleyle bunu da bozduk. Ellerinin ayaklarına dolaşmasından anladığımız kadarıyla tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Muhalefetin bu ülkede sorozları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli sorozlar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah rabbimin onlar üstündeki oyunudur.



KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: TANIMA UYUYORSUN, YUMUŞAKSIN



Ana muhalefetin başındaki zat Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Buna senden daha iyi uyan olur mu? Gel aday ol. Niye aday olmadın. Yumuşaksın. Bulamadın mı bir tane, senden bir tane daha yok. Sen de her numara var, akşam başka, sabah başkasın. SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlilikse sen de var. Bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun, çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaksın. Cumhurbaşkanı olduğunda bu kişi ne söyleyecek, bunu düşünseler belki daha çok yol katedecekler. Bunlar öyle bir vizyona kesinlikle sahip değil. Bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız, millet de size cevabınızı verir. Biz Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük, senin çıkardığın aday ne diyecek? 'Şu kadar büyüttüm mü, büyüteceğim mi?' diyecek. Cumhurbaşkanlığım döneminde şu andaki durumumuzun 2 kat daha üzerine koyacağız. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz, senin çıkardığın aday neyi konuşacak? Senin gibi kuru kuru vaatlerde bulunacak



YÜRÜYECEKSİN, KEMAL YÜRÜYECEK ARDINDAN



Milletime sesleniyorum, bunlar eğitim, sağlıkla ilgili ne diyecekler? Kılıçdaroğlu'nun çökerttiği SSK'yı mı anlatacak. Bunlar ulaşımda, tarımda ne yaptık diyecekler. Adalette, enerji de ne yaptık diyecekler. Yaptıkları bir şey yok ki, yaptık desinler. Ana muhalefetin başındakine kalsa Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e gitme, Kandil'e gitme. Bunlar öyle yaptılar zaten. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de ne işin var. Biz Hatay'a gittik, o da gitti. Neden biz gittik diye. Aklıma bir şey geldi şimdi, Yürüyeceksin Kemal yürüyecek arkandan. Bizim gibi Reyhanlı'ya gitmedi ama olsun. Bay Kemal ülkemize gelen Suriyelilere burayı dar etti ya. 'Biz gelir gelmez bunları geri göndereceğiz' dedi. Bunlar da vicdan yok, ensar duygusu yok. Bunların karakterinde de bu var.