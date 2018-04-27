27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Simitçinin çaresizliği! Kimse ona kız vermeyince…

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Simitçinin çaresizliği! Kimse ona kız vermeyince…
Simit arabasının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor' yazısı asan konuşma engelli simitçi görenleri şaşırtıyor.
Simitçinin çaresizliği! Kimse ona kız vermeyince… Simitçinin çaresizliği! Kimse ona kız vermeyince… Simitçinin çaresizliği! Kimse ona kız vermeyince…

Adıyaman’da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan konuşma engelli Hasan Aslan, evlenecek eş bulamayınca simit aracının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor’ yazılı kağıtlar yapıştırdı.

 Daha önce hiç evlenmeyen konuşma engelli 35 yaşındaki Hasan Aslan, ailesiyle istemeye gittiği kızlardan olumsuz cevap alınca evlenmek için simit arabasının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor' yazılı kağıtlar yapıştırdı. Simit arabasının üzerindeki yazıları okuyan çoğu vatandaş şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları ise destek olmak amacıyla Aslan’dan simit satın alıyor.

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 "EVİM VAR, İŞİM VAR, EVLENECEK KIZ YOK"

 Hasan Aslan, evi ve işi olduğunu belirterek tek eksiğinin evlenebileceği bir kısmet olduğunu belirtti. Uzun süredir evlenmek için çaba gösterdiğini belirten Aslan, mutlu bir aile ortamının hayalini kurduğunu ifade etti.

 "YAZIYI GÖRÜNCE ŞAKA SANDIK"

Simit aracının yanından geçerken yazıyı gördüklerini ve şaka maksadıyla yazıldığını düşündüklerini dile getiren vatandaşlar ise "Saf ve temiz bir insan olduğu oldukça belli. Yalnız konuşma engelinden dolayı kendini pek ifade edemiyor. İnşallah kendisine güzel hayırlı bir kısmet bulur ve bir yuva kurar. Biz ilk yazıyı görünce şaka olduğunu sandık ama sonradan gerçekten kız aradığını da öğrenince çok şaşırdık" diye konuştu.

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