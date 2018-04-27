İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelecek isim

Dün akşam saatlerinde Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına devam edeceği ancak Kanal D Ana Haber'den ayrılacağı iddia edilmişti. Yaşanan tüm bu sıcak gelişmelerin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte Ahmet Hakan'ın yerine Kanal D Ana Haberi sunacak isim...

Ahmet Hakan Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Ana Haberi bırakıyor.



Ahmet Hakan'ın yerine haftaiçi her gün 18:00-21:00'da NTV Ana Haber sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın gelecek.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Buket Aydın, "Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda olacağız." ifadelerini kullandı.





Buket Aydın kimdir?



Buket Aydın (d. 1 Ocak 1985, Bursa), Televizyon haber sunucusu.Burslu olarak girdiği "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.



Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.



NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir.