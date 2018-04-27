Erdoğan'ın sözleri salonu yine ayağa kaldırdı

SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER: BAŞARAMAYACAKSINIZ

"Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Karşınızda kimin olduğu önemli değil, bunu gündeminizde tutmayın. Önemli olan bizim milletimizle kucaklaşmamızdır. Yoğun bir çalışma ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Türkiye'yi BTÖ kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler başaramadılar. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar, yaptığımız hamleyle bunu da bozduk. Ellerinin ayaklarına dolaşmasından anladığımız kadarıyla tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Muhalefetin bu ülkede sorosları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli soroslar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah rabbimin onlar üstündeki oyunudur."