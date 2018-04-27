Ömer Halisdemir'in kardeşi aday oldu!

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olduğunu açıklayan Soner Halisdemir, adaylık başvurusunu ailesiyle birlikte AK Parti Niğde İl Başkanlığına yaptı. Başvuruda Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, kız kardeşi Ganime Halisdemir de bulundu. Soner Halisdemir açıklamasında şunları söyledi:

“Önümüzde ülkemizin var olma, ya da yok olma mücadelesi var. 24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, bu onurlu yürüyüşün liderimizin dediği gibi ‘Kefenimizi alıp yola çıktık’. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bu kutlu yola güç katmak, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içerisinde bir nefer olmak için 24 Haziran seçimlerinden AK Parti Niğde Milletvekili aday adaylığı müracaatımı yaptım. Bu zor kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem onur edici, hem de ağır bir sorumluluk gerektirmektedir. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizde yaşanan alçak darbe girişimi sonucundan bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının verdiği destekle bu adımı attım. Hiçbir menfaat gözetmeksizin milletim ve memleketim için ölmekse, ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet mantığıyla yola çıktım."