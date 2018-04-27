27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı

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Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı
Abdullah Gül'ün çatı aday olacağına ihtimal vermediğini söyleyen MHP Lideri Bahçeli, ''Olursa kardeşlik hukukuna ihanet eder, Erdoğan'a 'Kardeşin olarak adayım sensin' demeli" diye konuştu.
Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı

 Bahçeli, seçimlere girme hakkını elde eden İYİ Parti'nin de CHP'den geçen 15 milletvekilini geri göndermesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı adaylığı iddiasını ''Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum’ demeli'' sözleriyle değerlendirdi.

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erdoğan’ın Gül’ün adaylığını açıklamasını hatırlatan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''Tabii kardeşim Abdullah Gül ifadesi ile takdimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır sadakat vardır sevgi vardır saygı vardır. Bunu dikkate almak lazımdır. Erdoğan'ın yanına gidip 'Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin, bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum.' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur.''

Bahçeli, Gül'le ilgili iddiaların bir projenin parçası olduğunu söyleyerek, ''Aday olursa kardeşlik hukukuna ihanet eder'' dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Gül'ün iddialar karşısında sessiz kalmasına "Benim aday olma niyetim yoktur' demesi gerekiyor'' sözleriyle tepki gösterdi.

15 CHP'LİNİN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞİ

Bahçeli'nin gündeminde 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması da vardı.

MHP Lideri bu konuda ''Nazik davranış, bizi kurtarıcı, bize yardımcı olacak yaklaşımından dolayı CHP'ye demokrasi adına teşekkür ediyorum' diyerek 15 milletvekilini geldiği yere gönderip boynu bükükler oyununa son vermek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.

''Seçimler sonrası Başkan Yardımcısı olur musunuz? MHP kabinede yer alır mı?'' sorularına da yanıt veren Bahçeli, “Böyle bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Ülkücü hareket böyle bir duruma düşmez” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in MHP'den istifa edip İYİ Parti’ye geçmesini ise “MHP'den milletvekili olma şansını kaybetmiş orada mı arıyor acaba?” sözleri ile değerlendirdi.

''BEŞİKTAŞ HATA YAPMAZ, YÖNETİM KARARINI DEĞİŞTİRMELİDİR''

Bahçeli, olaylı derbinin kaldığı yerden devam edeceği kararının ardından maça çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ı eleştirerek ''Beklenen netice alınmadı diye sahadan kaçılmaz'' ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, Beşiktaş yöneminin karardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek "Beşiktaş hata yapmaz, yapmamalı. Beşiktaş'a yakışanı 57 dakika oynamışlar, kalanı da tamamlamak. Galip gelirsiniz mağlup olursunuz o ayrı" dedi.

Partiler arası kutuplaşmanın kulüpler arası kutuplaşmaya çevrilmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "O taraftarların ne yapacağı ileride belli olmaz. Onu Beşiktaş’ın Başkanı ne Fenerbahçe'nin Başkanı taşıyabilir. Onun için Beşiktaş kararını değiştirmelidir. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum" diye konuştu.

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