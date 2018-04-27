Abdullah Gül kararını yarın açıklayacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, flaş bir açıklamada bulundu. Gül, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konularla ilgili görüşlerini ve kararını açıklayacağını duyurdu.

Ve Gül kararını açıklıyor .. Erken seçim kararının ardından muhalefetin adayı olacağı tartışmalarıyla gündemde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini bozdu. Gül kararını yarın açıklayacak.

Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, flaş bir açıklamada bulundu.

Gül, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Abdullah Gül, ısrarlı sorular karşısında, böylesi önemli meselelerin cami önünde, cami avlusunda ayak üstü konuşulamayacağını, bunu doğru bulmadığını belirtti. Gül, basın mensuplarını kastederek "Yarın sizi davet edip, bu konulardaki görüşlerimi kararlarımı açıklayacağım" şeklinde konuştu.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor. Önce memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bugünlerde bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak istemem. Yarın sizi çağıracağım. Detaylı olarak yarın anlatacağım."