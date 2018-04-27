Bolu'da bulundu! Ekonomik değeri bilinmiyor

Bolu Merkeze bağlı Yuva Köyü sınırları içinde yapılan çalışmalar sırasında açılan bir sondaj kuyusunda, günde 10 ton kapasiteli ve yüzde 98 saflıkta karbondioksit gazı rezervi bulundu.

Bölgede geçtiğimiz yıllarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapılan kömür arama çalışmasında rastlanan gazı incelemek isteyen özel bir şirketin araştırmaları sonucu bölgede karbondioksit gazı rezervi olduğu belirlendi.

Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden gerekli izinleri alan firma yetkilileri Yuva köyünün Kocakır mevkisinde sondaj kuyusu açtı.

YÜZDE 98 SAFLIKTA

Açılan sondaj kuyusunun 318'inci metresinde su ile karbondioksit gazına rastlandı. Gerekli incelemeleri yapan firma yetkilileri, çıkan gazın içinde hidrojen sülfür bulunmadığını ve yüzde 98 saflıkta olduğunu belirledi.

Yetkililer, yapılacak saflaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin ardından günde 10 ton gaz rezervinin olduğu kuyunun çevresine açılacak 5-6 kuyuyla bu kapasitenin günde 300 tona kadar çıkarılabileceğini hesapladı. Bölgede yeni kuyuların açılması için de çalışmalara başlandı.

Bolu Valisi Aydın Baruş da bölgede bulunan karbondioksit gazı ile ilgili bilgi almak için Yuva köyüne geldi.

Burada firma yetkilisi Emre Aykut Büyükaydın ile görüşen Baruş, gazın bulunma süreci ve bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Ülkemizin ihracatına da katkıda bulunacak bir rezerv"

İncelemesinin ardından Vali Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun yer üstü ve yer altı kaynakları bakımından çok zengin bir il olduğunu ifade ederek, bu zenginliklerin hem turizm hem de sanayi alanlarında değerlendirildiğini belirtti.

Baruş, linyit kömürü, jeotermal ve kaynak sularının Bolu'nun sahip olduğu bazı yer altı zenginliklerinden olduğunu aktararak, "Yuva köyünde farklı bir zenginliğe rastladık. Burada yaklaşık 318 metre derinlikte bir karbondioksit gazı rezervi keşfedildi. Özel bir şirket burada uzun süredir çalışıyordu. Sondaj çalışmalarını yaptılar. Özel İdaremizden aldıkları bir izinle burada arama yaptılar. Yuva köyünde, 318 metrede ve şu anda tek kuyudan yaklaşık 10 ton gaz kapasitesine sahip bir kuyu açıldı." şeklinde konuştu.

Karbondioksit gazının birçok alanda kullanılan ve ekonomik değeri olan bir gaz olduğunu dile getiren Baruş, buradaki gazın yüzde 98 saflıkta olmasının önemine değindi.

Gazın saflığının işlenmesi ve depolanması açısından çok önemli olduğunu belirten Baruş, "Karbondioksit gazı bugün tarım sektöründen gıda sanayisine, tıp ve ilaç sanayinden kimya sanayisine, maden ve metalurjiden tekstil sanayisine kadar kullanım alanı çok geniş bir gaz. Umarım bu ekonomik zenginlik ilimize ve ülkemize kazandırılır. Ayrıca ülkemizin ihracatına da katkıda bulunacak bir maden." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK DEĞERİNİ HESAPLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Vali Baruş, karbondioksit gazına Bolu'da ilk defa rastlandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bunun değerlendirilmesiyle ülkemizin ve ilimizin önemli kazanımları olacağını düşünüyorum. Şu anda bulunan rezervin ekonomik değerinin hesaplanması çok mümkün değil. Burada açılacak diğer kuyularla birlikte tam kapasiteye ulaşması halinde günlük üretim kapasitesinin 300 tona çıkarılması hedefleniyor. Burası böyle bir zenginliğe kavuşunca bir de ulaşım bakımından Bolu avantajlı bir il. Özellikle bunun İstanbul ve Kocaeli civarında bulunan üretim tesislerine ulaştırılması kolay olacak. Nakliyesi de ekonomik olacağı için hem gazın satışı hem de ihraç noktasında önemli bir avantaja sahip bir tesis olacak."

Firma yetkilisi Büyükaydın da karbondioksit gazının bölgede kurulacak saflaştırma ve sıvılaştırma tesislerinde işlendikten sonra piyasaya sürüleceğini anlattı.