27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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"Canan Karatay'a ekmek yok!"

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"Canan Karatay'a ekmek yok!"
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır" dedi.

"FIRINCI ESNAFINDAN KARATAY HANIM'A EKMEK YOK"

Balcı, insan sağlığı için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, 'Fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok'" ifadesini kullandı.

KARATAY NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekle ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: "Sanmayın ki kepek ekmeği ayrı buğday ekmeği ayrı. Vücut bunları şeker olarak algılıyor. Bizim algılamamız önemli değil. Onun için bunlardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Çünkü Türkiye'de en çok tükettiğimiz ve en çok hastalıkların olduğu artık biliniyor. Ekmeği azaltırsak sadece kanseri değil bütün hastalıklalar kalp krizi de, şeker hastalığı da özellikle kanserde azalır."

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