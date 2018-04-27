27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:24Güneş 06:01Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:33
    • 25°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,055 -0.07
  • Dolar: 4,0448 -0.52
  • Euro: 4,8965 -0.69

Resmi açıklama geldi! Ve yasak tamamen kalktı

»
Ekonomi Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdığını açıkladı.
Resmi açıklama geldi! Ve yasak tamamen kalktı
Resmi açıklama geldi! Ve yasak tamamen kalktı Resmi açıklama geldi! Ve yasak tamamen kalktı Resmi açıklama geldi! Ve yasak tamamen kalktı

Rusya’ya yapılan domates ihracatında yeni gelişme bir gelişme yaşandı. Ekonomi Bakanlığı, Rusya’nın Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdığını duyurdu. 

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Rusya Federasyonu’na Türkiye’den yapılan domates ihracatı, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı’nca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçımız tarafından yapılabilmekteydi. 23 Nisan 2018 tarihinde Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’nin Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi takiben her iki Bakanın talimatları çerçevesinde 26 Nisan 2018’de iki ülke Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları yetkilileri teknik düzeyde toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Rusya Federasyonu, Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırmıştır ve bu çerçevede Rusya Federasyonu’nuna ülkemizden yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatı tamamen serbest bırakılmıştır.” 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Resmi açıklama geldi! Ve yasak tamamen kalktıResmi açıklama geldi! Ve yasak tamamen kalktıEkonomi Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdığını açıkladı.
Bolu'da bulundu! Ekonomik değeri bilinmiyorBolu'da bulundu! Ekonomik değeri bilinmiyorBolu Merkeze bağlı Yuva Köyü sınırları içinde yapılan çalışmalar sırasında açılan bir sondaj kuyusunda, günde 10 ton kapasiteli ve yüzde 98 saflıkta karbondioksit gazı rezervi bulundu.
Bakan'dan sevindiren açıklama: Tüm zamanların rekoru kırıldıBakan'dan sevindiren açıklama: Tüm zamanların rekoru kırıldıTurizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler ve artan turist sayısı rekor getirdi. 2018'in ilk çeyreğine ilişkin verileri paylaşan Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 5 milyon 138 bin turist ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.
Ramazan pidesine zam! İşte yeni fiyatıRamazan pidesine zam! İşte yeni fiyatıFırıncılar Federasyonu, 275 gramlık pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı.
Akaryakıtta ÖTV indirimi sinyaliAkaryakıtta ÖTV indirimi sinyaliMaliye Bakanlığı'nın politikalarıyla Merkez Bankası'na destek olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, fiyat esnekliği az olan akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimine gidilebileceğini söyledi.
NATOM’a bilgi notu geçti! Türkiye tüm dünyaya resmen duyurduNATOM’a bilgi notu geçti! Türkiye tüm dünyaya resmen duyurdu29 Ekim`de ilk etabı açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.
  • Reklamları durduruldu, 70 bin TL ceza kesildi26 Nisan 2018 Perşembe 14:06
  • Zeybekci’den ‘seçim’ vurgusu26 Nisan 2018 Perşembe 13:40
  • 15 bin 500 memur alınacak26 Nisan 2018 Perşembe 12:45
  • WhatsApp'a yaş sınırı getiriliyor!26 Nisan 2018 Perşembe 11:26
  • Çatısında elektrik üreten vergiden muaf sayılacak26 Nisan 2018 Perşembe 11:26
  • Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde!26 Nisan 2018 Perşembe 11:26
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı26 Nisan 2018 Perşembe 11:25
  • En yetkili isim açıkladı! Milli füze geliyor26 Nisan 2018 Perşembe 11:25
  • Mercedes'in bu modeline sadece Çinliler binecek!26 Nisan 2018 Perşembe 11:24
  • Milli savaş uçağı için kritik hamle!26 Nisan 2018 Perşembe 10:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri