Hükümetten sert tepki! Ahlaksız pazarlık

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili konuşan HBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Siyasette ahlaksız bir pazarlık döndüğü ortada" dedi.

İYİ Parti'yi eleştiren Bozdağ, "Pazarlık kirli mi değil mi, bedel karşılığı anlaşma var mı göreceğiz. Ortada garip bir senaryo olduğunu görüyoruz. Büyük bir siyasi ahlaksızlığı görüyoruz. Vakti gelince de Türk halkı alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak." ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?" dedi.

Abdullah Gül'ün yarın aday olacağı iddialarına yanıt vereceği hatırlatılan Bozdağ, "Belli ki CHP kadrolarının içinde 'Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ayarında bir isim yok. Kılıçdaroğlu 'Ben çıkarsan halk Tayyip Bey ile beni mukayese ettiğinde bizim çapımıza bakıp hayır diyecek' diye çekiniyor. Çekinmiyorsa çıkıp 'Ben adayım' demesi lazım. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Sandıkta boy ölçüşülür" diye konuştu.