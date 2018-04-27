27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Bülent Tezcan'a İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri soruldu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İYİ Parti'ye geçirilen milletvekilleriyle ilgili soruyu "Arkadaşlarımızın mağdur edilmesi düşünülümez." şeklinde cevapladı.
Bülent Tezcan'a İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri soruldu
Bülent Tezcan'a İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri soruldu Bülent Tezcan'a İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri soruldu Bülent Tezcan'a İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri soruldu

YSK'nın İYİ Parti ile ilgili 'seçime girebilir kararı' öncesinde, CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin geri döneceği iddialarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yanıt verdi.

"MESELEYİ KOLTUK TARTIŞMASI EKSENİNE SIKIŞTIRMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Tezcan açıklamasında konuyla ilgili net bir yanıt vermezken, şöyle konuştu:

‘'Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ve istikballeriyle ilgili bir hesapları olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez. Bugün ki siyasetin gündemi bu arkadaşlarımızın geri dönüp dönmemesi değildir. Arkadaşlarımızın kendi milletvekilleri hesabını yaparak bu işe girmemişlerdir. Bunun tartışılması arkadaşlarımızın attığı adımı hafifletmek olur. Millet de taktir etti. Meseleyi bir geri dönüş, koltuk tartışması eksenine sıkıştırmayı doğru bulmuyoruz.”

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