Fikret Bila istifa etti! yerine gelen isim..

Bila, istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.
Fikret Bila bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak Demirören ailesiyle birlikte çalışmıştı.
Bila’dan boşalan koltuğa yazar Vahap Munyar getirildi.
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Bila, istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.
Fikret Bila bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak Demirören ailesiyle birlikte çalışmıştı.
Bila’dan boşalan koltuğa yazar Vahap Munyar getirildi.