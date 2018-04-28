28 Nisan 2018 Cumartesi12 Şaban 1439
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Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

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Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var
Elazığ-Diyarbakır karayolunun Gezin Mahallesi'nde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı
Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaza saat 19.00 sıralarında, Hazar gölü kenarındaki Gezin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Elazığ'dan Diyarbakır istikametine giden, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Hazar gölü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 2'si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe bir süre kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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