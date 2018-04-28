28 Nisan 2018 Cumartesi12 Şaban 1439
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Saadet Partisi'nden 'Gül olmadı' sinyali

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Saadet Partisi'nden 'Gül olmadı' sinyali
Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.
Saadet Partisi'nden 'Gül olmadı' sinyali Saadet Partisi'nden 'Gül olmadı' sinyali Saadet Partisi'nden 'Gül olmadı' sinyali

 Abdullah Gül ise bugün yaptığı açıklamada, yarın gazetecileri çağıracağını ve adaylık konusundaki düşüncelerini paylaşacağını söylemişti. Gül ile SP'nin açıklama tarihlerinin farklı olması dikkat çekti.

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir.
Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir."

ABDULLAH GÜL "YARIN AÇIKLAMA YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Saadet Partisi'nin 1 Mayıs tarihini işaret etmesi, Abdullah Gül'ün aday olmayacağı intibaını güçlendirdi. Çünkü Gül, adaylık konusunda düşüncesini yarın açıklayacağını duyurmuştu.

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