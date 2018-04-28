28 Nisan 2018 Cumartesi12 Şaban 1439
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Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı Abdullah Gül yorumu

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Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı Abdullah Gül yorumu
Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı Abdullah Gül yorumu Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı Abdullah Gül yorumu Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı Abdullah Gül yorumu

Yıldırım, Abdullah Gül'le ilgili soruya, 'AK Parti ona bütün makamları verdi, bundan sonrası tekrara girer, Sayın Erdoğan 2007'de kimsenin yapamayacağı fedakarlığı yaptı ve Cumhurbaşkanlığı'nı ona bıraktı' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, A Haber, 24 TV, CNN Türk ve Habertürk'ün ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül'le ilgili sorular karşısında Yıldırım, "AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok, bundan sonrası tekrara girer" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

GÜL ADAY OLACAK MI?

Bize ne ya! Biz işimize bakalım. Aday olursa olur, olmazsa olmaz. Niye bu kadar, memleketin gündemini işgal etmeye hakkı var mı kimsenin? Adaysa, buyurur çıkar. Milletin işi gücü var.

"AK PARTİ ONA BÜTÜN MAKAMLARI VERDİ, BUNDAN SONRASI TEKRARA GİRER"

Yarın bir açıklama yapacakmış galiba. Ben değerlendirmelerimi yapmıştım zaten. Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor.

"BEN PARTİMİN YANINDAYIM" DEMELİYDİ, AK PARTİ'DE GELENEK BÖYLEDİR

Abdullah Bey'in, başından beri gelip "Ben partimin yanındayım, görevim bitti, partim ne görev veriyorsa hazırım" demesini beklerdim. AK Parti'de gelenek böyledir.

"ERDOĞAN HİÇBİR FANİNİN YAPAMAYACAĞI ŞEYİ YAPTI, O DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÜL'Ü ÇIKARDI"

Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, esasında, o dönemin başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir işi yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama, "ben partimi bırakmam, burada yapacak çok iş var, Abdullah Bey olsun" dedi ve büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde arkadaşlarımızın "sen geç" demelerine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bu kadarını söylüyorum, daha ne söyleyeyim. Ama bence başka bir yere savruldu gitti.

"BİZ SEÇİME HER AN HAZIRIZ"

Siyasette garanti yok. Seçime her an hazır partiyiz. Hiç seçim olmayacak gibi çalışırız. Ama yarın seçim olacak gibi de hazırız. Bu seçimin önemli bir özelliği var. Bu seçim Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açacak. Türkiye yeni bir yönetim değişikliğine gitti.

"ŞİMDİKİ SAADET PARTİSİ RAHMETLİ ERBAKAN'IN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR"

Bugün Saadet Partisi'nin, rahmetli Erbakan'ın misyonuyla ne alakası var? Tabanını bundan ayrı tutuyorum. Tabana benim saygım var. 28 Şubat'ta rahmetli Erbakan'ın devrilmesi için her türlü oyunun içine girenleri siz ödüllendirirseniz ve adını bir de "Erbakan Ödülleri" koyarsanız onun kemiklerini sızlatırsınız.

"BU NE CİDDİYETSİZLİK"

Soruyorlar Saadet Partisi Genel Başkanı'na "AK Parti'yle ittifak yapacak mısınız?" diye. Diyor ki "yapacağız, anahtarları teslim etsinler, o zaman yaparız..." Bu ne demek, ne ciddiyetsizlik bu?

 

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