28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:22Güneş 06:00Öğle 13:08İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,176 0.00
  • Dolar: 4,0467 -0.47
  • Euro: 4,9000 -0.62

'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!

»
'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!
İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde tekniker olan R.D.'nin, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü bir yıllık eşi ev kadını H.N.D. hakkında, 'yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi! 'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi! 'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!

Çeşme'de oturan R.D., geçen yıl mart ayında H.N.D. ile dünya evine girdi. Ancak kısa süre sonra çift arasında kavgaya varan tartışmalar yaşandı. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D., geçen ocak ayına avukatı aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Kısa evlilik sürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, dövdüğünü, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkıp bağırttığını öne sürdü. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip tartışma çıkardığını, kendisini bir odaya kilitlediğini ileri süren R.D., yaşadıklarına yakın çevresinin de bizzat tanık olduğunu söyledi. R.D., eşinin bu davranışlarından dolayı defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını belirtti.

Avukatı da hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen, eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, "Bu dumunu bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim kaçmaya çalışırken, odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim camı kırarak odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili adli tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma halen daha devam etmektedir" dedi. Avukat Polat, çift arasındaki WhatsApp yazışmalarını da delil olarak sunup, bunların da incelendiğinde müvekkilinin haklı olduğunun ortaya çıkacağını ileri sürdü. R.D. için evliliğin çekilmez bir hal aldığını belirten Avukat Polat, çiftin boşanmalarına, H.N.D.'nin 150 bini maddi, 150 bini manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TL tazminat ödemesine karar verilmesini istedi.

"SÜREKLİ UYUYOR DEDİ, 250 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ"

Kocasının suçlamalarına karşılık H.N.D. de karşı harekete geçti. Kocasının dayak ve şiddet iddialarını kabul etmeyen H.N.D., eşinin işten döndükten sonra hazırladığı yemekleri yemediğini, çayını içmediğini ve hemen uyuduğunu ileri sürdü. Bunun yanı sıra sürekli alkol aldığını eve de kuzenleriyle geldiğini dava dilekçesinde anlattı. Dilekçesinde, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyleyip iftiraya uğradığı gerekçesiyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. H.N.D. ayrıca eşinden boşanmak istediğine de dilekçesinde yer verdi.

YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Karşılıklı suçlamalar ve davalar sürerken, savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında iddianamesini hazırladı. İddianame ile H.N.D. hakkında basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. H.N.D.'nin önümüzdeki günlerde İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza davasında hakim önüne çıkacağı belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Özel harekatçı eski koca tutuklandıÖzel harekatçı eski koca tutuklandıİstanbul Bahçelievler'de eski eşinin evinde tabancayla intihar ettiği öne sürülen İngilizce öğretmeni İmren Kandemir’in elinde barut izi çıkmadı.
'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde tekniker olan R.D.'nin, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü bir yıllık eşi ev kadını H.N.D. hakkında, 'yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı varElazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı varElazığ-Diyarbakır karayolunun Gezin Mahallesi'nde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı
Fikret Bila istifa etti! yerine gelen isim..Fikret Bila istifa etti! yerine gelen isim..Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti. Bila’dan boşalan koltuğa yazar Vahap Munyar getirildi.
Hatay'da boş arazide bulundu!Hatay'da boş arazide bulundu!Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki boş arazide roket parçası ele geçirildi. Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.
Eşinin arabasına bomba koyan koca konuştuEşinin arabasına bomba koyan koca konuştuZonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.’nün (40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Ö.’nün (41) tahliye talebi reddedildi.
  • "Canan Karatay'a ekmek yok!"27 Nisan 2018 Cuma 14:52
  • Diriliş'te büyük bomba! Efsane isim dönüyor...27 Nisan 2018 Cuma 14:21
  • Ömer Halisdemir'in kardeşi aday oldu!27 Nisan 2018 Cuma 12:59
  • İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelecek isim27 Nisan 2018 Cuma 11:23
  • Simitçinin çaresizliği! Kimse ona kız vermeyince…27 Nisan 2018 Cuma 11:21
  • Başörtüsü yüzünden işinden oldu27 Nisan 2018 Cuma 10:57
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!27 Nisan 2018 Cuma 09:46
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar27 Nisan 2018 Cuma 09:00
  • Eşine gelen SMS'i görünce...26 Nisan 2018 Perşembe 15:12
  • Üniversiteli Buse'nin acı sonu!26 Nisan 2018 Perşembe 14:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri