28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Kanun değişti! İstifa edene 1 ay süre

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Seçimler için kamu görevlilerinin istifa süreleri sona erdi. Aday memurlar işe geri dönebiliyor. Aday olamayan hemen, seçilemeyen 1 ay içinde geri başvurabiliyor.
Kanun değişti! İstifa edene 1 ay süre
Kanun değişti! İstifa edene 1 ay süre Kanun değişti! İstifa edene 1 ay süre Kanun değişti! İstifa edene 1 ay süre

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde milletvekili adayı olacak kamu görevlileri istifalarını sundu. Devlet Personel Başkanlığı istifa eden memurların neler yapması gerektiğini yayımladı. İşte ayrılan memurların hakları...

1) İstifa eden memurlar haklarını kaybeder mi?
İstifa eden memurlar görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamazlar.

2) Adaylık ve seçim süresinde geçen süreler emeklilik hesabına katılabilir mi?
İstifa eden memurlar seçim sürecinde görevlerinden ayrı kaldıkları süreleri emeklilik hesabında değerlendiremezler.

3) Kazanamayan memur eski görevine mi dönecek?
Seçimleri kazanamayıp tekrar memuriyete dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayıp, kazanılmış hak ve aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunmuyor.

4) Kazanamayıp göreve dönenler ayrı kaldıkları sürenin maaşını alabilir mi?
İstifa ettikten sonra aday olamayan ya da aday olup seçimi kaybeden memura tekrar göreve geri dönmesi halinde, görevden ayrı kaldığı süre için mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak.

5) Seçilemeyen memur ne zaman geri dönebilir?
İstifa edip seçimi kazanamayan memurlar için başvuru süresi seçimin kesin sonuçlarının yayımlanmasıyla başlıyor. 1 ay içinde başvuru yapmak gerekiyor. Bu süreyi kaçıran memur tekrar eski görevine dönemiyor.

6) Aday olamayan seçimin sonucunu bekler mi?
İstifa etmiş ancak aday olamamış memurlar, kurumlarına müracaat ederse seçim sonuçları açıklanmadan atanabilecek.

7) Kimler geri dönemez?
Yüksek mahkeme üyelerinin, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanların, subay ve astsubayların görevlerine geri dönüş hakkı bulunmuyor.

8) İki defa istifa eden 'memur olamaz' mı?
Seçim nedeniyle yasal zorunluluğa dayanarak istifa edenlerden yeniden memuriyete dönmek isteyenlere, kısıtlamalar uygulanmayacak.

9) Göreve dönüş dilekçesi nasıl yazılacak?
Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunuyor.

10) Seçilemeyen memur kayıp günleri borçlanabilir mi?
Seçilemeyen memurlar primlerinin yatmadığı süreleri borçlanarak geri kazanabilirler.

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