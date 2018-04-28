28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Özel harekatçı eski koca tutuklandı

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Özel harekatçı eski koca tutuklandı
İstanbul Bahçelievler'de eski eşinin evinde tabancayla intihar ettiği öne sürülen İngilizce öğretmeni İmren Kandemir’in elinde barut izi çıkmadı.
Özel harekatçı eski koca tutuklandı Özel harekatçı eski koca tutuklandı Özel harekatçı eski koca tutuklandı

Özel Harekât polisi eski eşi B.T. ise el svabında barut izine rastlanıldı. Bunun üzerine özel harekatçı eski koca “kasten cinayet”ten tutuklandı.


İstanbul Bahçelievler'deki Şehit Erhan Bulut Ortaokulu'nda 1.5 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan 27 yaşındaki İmren Kandemir, 10 Nisan akşamı eski eşi Özel Harekât polisi 28 yaşındaki B.T.'nin evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kandemir, kurtarılamadı.

‘ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM'

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, şüpheli olay sonrası, Kandemir'in eski eşi B.T.'nin 12 Nisan günü Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındı. Eski eşinin intihar ettiğini öne süren B.T., "2017 başlarında evlenip eylül ayında anlaşmalı olarak boşandık. Beni eski sözlüsü O.Ş. ile aldattığını düşünüyordum. Olay günü evime geldi, barışmak istediğini söyledi. Bu kadar kolay olamayacağını söyledim. Annem geleceği için evden gitmesini söyledim. Annemle de arası iyi değildi. Ben işe gittim. O da eşyalarını alıp gidecekti. Bana söz vermişti" dedi.

Öğle saatlerinde telefonla görüştüklerini söyleyen B.T., ifadesine şöyle devam etti: "Hâlâ evdeydi. 17.30'da eve gittim. İmren'in gittiğini düşünüyordum. Koridorda havluluk olarak kullandığım mavi kutuya silahımı bıraktım... Tuvaletten su damladığı için İmren'e beklemesini söyleyerek üst kat daireye çıktım. Geri döndüm, zili çaldım ama açılmadı. Çağırdığım çilingir ‘Polis olmadan açmam' dedi. Amirlerimi arayıp bilgi verdim, 155'i aradım. Sonra ikna ettim, kapıyı açtı ve eve girdi. İmren sırt üstü yatıyordu. Yüzü sararmıştı. Beylik tabancam da sol eli ile vücudu arasındaydı... Onu vurmak için sebebim yoktu."

TUTUKLANDI

B.T., ifadesi alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, polis kriminal laboratuvarındaki el svabı incelemesinde intihar ettiği iddia edilen İmren Kandemir'in elinde barut izine rastlanmadı. Ancak, eski eşinin intihar ettiğini ileri süren polis B.T.'nin elinden barut izi çıktı. Yeniden gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden B.T., eski eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

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