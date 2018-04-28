28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

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Ak Parti’nin yol haritası belli oldu
Seçim hazırlıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda yoğun çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda AK Parti yol haritasını 5 madde üzerinde belirledi.
Ak Parti’nin yol haritası belli oldu Ak Parti’nin yol haritası belli oldu Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

Ak Parti ise seçime en hazırlıklı parti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Her iki seçime yönelik avantajlar ve dezavantajlar belirlenirken, yol haritasında şu 5 başlık belirleyici olacak:

1- Seçmenin oyunu bölmemesi: Ak Parti, Erdoğan’a oy verecek seçmenin genel seçimde de firesiz Ak Parti’yi tercih etmesi, bir makas olmaması için özel çalışma yapacak.

2- Ak Parti’ye oy veren küskün MHP’li seçmenin yuvasına dönmesi: Ak Parti’ye oy veren, ancak kendisini ülkücü olarak tarif eden kesimlerin Cumhur İttifakı’na zaten oy vermiş olacağından hareketle MHP’ye mühür basması ihtimaline karşı da çalışma yapılıyor. Erdoğan, “İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım” demişti.


3- Ak Parti’ye oy veren Saadet Partililer: Milli Görüş tabanının, Karamollaoğlu’na oy verme eğilimi ve genel seçimde ittifak kurmaları halinde baraj problemi olmayacağını düşünerek Saadet’e yönelme ihtimaline karşı da çalışılıyor.

4- Kürt seçmenin tercihi: 16 Nisan referandumunda Ak Parti’den kopmadığını gösteren Kürt seçmenin “Cumhur İttifakı’na giden oylar MHP’ye gidiyor” propagandasının etkisinden kurtarılması için çalışma yapılıyor. SP ve İYİ Parti’nin bölgede muhafazakâr Kürt seçmenden oy almasının önlenmesi için de strateji geliştiriliyor.

5- İlk kez oy kullanacak 1.5 milyon genç seçmen: 1 Kasım seçiminde Ak Parti yüzde 50 oy alırken, genç seçmenin ise yüzde 40’ının tercihi olduğu ortaya çıkmıştı. 16 Nisan referandumunda, “Hayır” blokuyla aradaki farkın sadece 1 milyon 370 bin oy olduğu düşünüldüğünde, genç seçmenin tercihi daha da önem kazanıyor. Ak Parti bu nedenle gençlere yönelik de özel bir çalışma yürütecek.

Bilgileri Milliyet yazarı Serpil Çevikcan köşesinden paylaştı.

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