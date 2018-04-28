28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Bitcoin hakkında kritik tahmin!

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Bitcoin hakkında kritik tahmin!
Geçtiğimiz yıl 20 bin doları test eden sonra ciddi değer kaybına uğrayan Bitcoin son dönemlerde yeniden 10 bin dolar seviyesine doğru ilerliyor.
Bitcoin hakkında kritik tahmin! Bitcoin hakkında kritik tahmin! Bitcoin hakkında kritik tahmin!

 

The Independent'ın haberine göre Pfeffer Capital şirketinde hedge fonu yöneticisi olan John Pfeffer, Bitcoin'in her alanda altından daha değerli bir yatırım olduğunu söyledi ve ilginç bir iddiada bulundu. Preffer, Bitcoin'in değerinin yakında 700 bin dolar olabileceğini öne sürdü

Katıldığı bir televizyon programında Bitcoin ve sanal paraların geleceği hakkında konuşan Pfeffer, Bitcoin’in yakın zamanda en az 90 bin dolar seviyesine çıkacağı ve daha sonra fiyatın 700 bin dolara kadar yükselebileceğini iddia etti.

Ancak Bitcoin'İn geleceği ile ilgili karamsar senaryolar da bulunuyor. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Kenneth Rogoff, Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yılda100 dolar seviyesine düşmesi olasılığının, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söylemişti.

3 ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin özellikle 2017'deki çıkışı ile pek çok kişinin merceğinde. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

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