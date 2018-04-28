Emekliye ek artış

Tüm emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyona göre zam yapılacak, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve oluşursa enflasyon farkı verilecek.

Temmuz'da maaşlar artacağı için her ay verilen ek ödeme de zamlanacak.

Maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Ayrıca ek ödemede ekstra artış da gündemde.

Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere aylığının yüzde 5'i, üstünde olanlara yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor.

Türkiye Emekliler Derneği, bu oranın en az yüzde 8-9 olmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış yaşanacak.

Örneğin, maaşı bin 500 lira olan emekliye 60 lira (1.500x% 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 135 liraya (1.500x%9) yükselecek.

Ek ödeme yüzde 9'a çıkarılırsa, maaşı 2 bin lira olana 80 lira yerine 180 lira, maaşı 2 bin 500 lira olana 100 lira yerine 225 lira ödenecek.

3 bin lira maaşlı emeklinin ek ödemesi 120 liradan 270 liraya, 4 bin lira maaşlının ek ödemesi de 160 liradan 360 liraya yükselecek.