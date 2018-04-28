2035 yılının otomobili şimdiden tasarlandı

Groupe PSA'nın lüks otomotiv bölümüne sahip olan DS Automobiles markasından 2035 yılı için hayal ettikleri DS X E-TENSE, son derece özgün ve çarpıcı bir otomobil olarak meraklıları için görücüye çıktı.

DS çalışanları hayal ettikleri 2035 yılının otomobili DS X E-TENSE ‘ i sonunda ortaya çıkardı. Çalışanlar öncelikli olarak 2035 yılının otomobilini hayal edin diyerek çalışmalara başlamışlardı. Bu çalışmanın sonucunda ortaya son derece çarpıcı ve özgün bir otomobil çıktı. DS Automobiles çalışanlarının 2035 modeli ile günümüz otomobil yaklaşımlarından çok daha farklı görünüyor. Çalışanlar gelecekte ki teknolojiyle yenilikçi form ve çizgileri harmanlıyor.

Dış tasarımda; kokpite, karbon fiber/deri karışımı bir kaplamaya sahip olan son derece kaliteli bir kapı sürücüyü karşılıyor bunu dışında tek koltuklu piramit tarzında bir mimari söz konusu. Aynı zamanda bu koltuk aracın ağırlık merkezini düşürmeye yardımcı oluyor. Deri, ahşap ve metal karışımından oluşan bir direksiyon sizi karşılıyor. Millenium Blue ve Navy Blue olmak üzere iki tonlu deri kaplamayı DS logosu ve dikişler tamamlıyor.

DS X E-TENSE asitmetrik mimarisi göz kamaştırıyor. Özellikle sürücüye masaj özelliğine sahip havalanabilen koltuklar ile eşsiz bir keyfe dönüştürüyor. İstenirse ilave bir koltuk veya üç kişinin de bir arada seyahat edebilmesini sağlıyor. Bu seçeneklerin yanı sıra araçta kişisel bir asistan olan IRIS, otomobilin yönetilmesinde sürücüye yardımcı oluyor.

Ön tekerleklerinin içinde iki adet elektirik motoru bulunuyor. Bu motorlar sayesinde sürücü aracın gücünü 1360 HP’ye yükseltebiliyor.

Karbon fiber şasi yenilikçi bir yay ve torsiyon çubuklu süspansiyon sistemi üzerinde otururken, çekiş, güç aktarımı veya fren gibi yol tutuş dinamikleri, performansı yol şartlarına uyarlamak üzere tasarlanan gelişmiş bir aktif sistem tarafından kontrol ediliyor.