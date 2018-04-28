28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Tüm gözler ondaydı! Resmen başvurdu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nde milletvekilliği aday adaylığı için başvurular devam ediyor. Bu kapsamda Adana'dan Ali Türkmen de 27'nci dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Tüm gözler ondaydı! Resmen başvurdu
Tüm gözler ondaydı! Resmen başvurdu Tüm gözler ondaydı! Resmen başvurdu Tüm gözler ondaydı! Resmen başvurdu

Ankara'da MHP Genel Merkezinde başvuru yaptıktan sonra kısa bir açıklama yapan Emekli Albay Ali Türkmen şunları söyledi:

 "27'nci dönem Seçimler için gönül verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekilliği için aday adaylık 

başvurumu yapmış bulunmaktayım. Ülkemizin içinde bulunduğu zor süreci sağlıklı bir şekılde atlata bilmesi için partimizin ve liderimizin gayretleri doğrultusunda hareket ederek, çözüme katkıda bulunmak amacıyla yaptığımız istişareler sonucunda aday adayı oldum.

Gayret bizden tevfik Yüce Allah'tandır. En kısa zamanda seçim çevremiz olan Adana'mıza dönüp teşkilatımız, seçmeniz ve hemşehrilerimizle buluşup onlara memleketimizin içinde bulunduğu Beka sorununu anlatmaya ve buradan çıkış yolunun ancak Cumhur İttifakıyla olacağını anlatmaya çalışacağız.

Buradan Adanalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün Türk milletini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun."

 

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