İşte Abdullah Gül'ün 'adaylık' açıklaması

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günlerdir beklenen açıklamasını İstanbul'da yaptı.

Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir" dedi.

İşte Abdullah Gül'ün açıklamalarının satırbaşları:

"Beka sorunlarıyla karşı karşıyayız, hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını görüyoruz. Siyasi manevraları, birçok yorumlarla meşguluz. Böyle bir ortam içinde Türkiye seçimlere gidiyor. Benim ismim de yoğun bir şekilde gündemde. Bir faninin ulaşabileceği bütün makamlara ulaştım. Bu yolların hepsini yürüdüm. Ne ben ne ailem herhangi bir arzu içinde değiliz. Bütün beklentimiz memleketin huzurlu, istikrarlı geleceğin güçlü olması. Hiçbir arzum, beklentim olamaz. Aktif günlük siyaset içinde olmadım.

"GENİŞ BİR MÜTABAKAT OLUŞMADIĞI İÇİN ADAY DEĞİLİM"

Günü geldi hain darbe teşebbüsü ortaya çıktığında hiç arkama bakmadan üstümü düşenleri yaptım. Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gerçekleşmiştir. Benim bilgi ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Ben de çok geniş mutabakat söz konusu olursa üstümüze düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söyledim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Geniş mutabakatın ortada olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değil.

"HERHANGİ BİR ŞAHSİ MESELEM YOK"

Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok. Ben sadece politikalar ve gelecek vizyonuyla ilgileniyorum. Bütün arzum Türkiye'nin geleceğinin parlak olması, enerjimizi negatif meselelerle değil pozitif gündemlerle doldurmak olmalıdır.

Hakkımda söylenen bir çok şeyle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Zaten seçim kampanyası, polemikler… Bunlar benim siyaset anlayışıma da pek yakışmaz. Bazen kasıtlı bazen de çeşitli manipülasyonlarla benimle ilgili şeyler söylenmiştir.

AK Parti’den bazı arkadaşların da benimle ilgili konuşmalarına da şunu söylemeden geçemeyeceğim. AK Parti’nin kuruluşunda yer almış birisi olarak bu ilkeleri bu prensipleri destekliyorum. Kendileri ile ilgili şahsi meselem, sıkıntım yok. Ben sadece politikalar, gelecek vizyonu ile ilgili bu. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyenlere de şunu söylemek isterim. Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler.

Seçim sürecinin ayrıştırıcı bir atmosferde geçmemesi bütün arzum. Seçimler biter kendi gerçeğimizle baş başa kalırız. Daha yapıcı bir kampanya yürütülmesini herkese öneririm. Türkiye’nin geleceği güçlü bir demokrasiden, kuvvetler ayrılığı prensibinden, hak ve özgürlüklerin evrensel niteliklerdeki standartlarda uygulanmasından geçtiğidir. Ümit ederim Türkiye bu seçimden sonra tüm bunları gerçekleştirir. Ayrılıklar demokrasinin gereğidir. Çoğulculuk düşmanlık anlamına gelmez."