29 Nisan 2018 Pazar13 Şaban 1439
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En yüksek fiyatı CHP istedi!

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En yüksek fiyatı CHP istedi!
Siyasi partilerin "aday adaylığı" tarifesi belli olurken, en yüksek ücreti CHP talep etti. Buna göre, en yüksek ücreti talep eden parti CHP oldu.
En yüksek fiyatı CHP istedi! En yüksek fiyatı CHP istedi! En yüksek fiyatı CHP istedi!

 

Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Başvuru aidatı dışında bin lira da dosya ücreti talep edilecek.

AK Parti, erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve genç aday adaylarından 3 bin lira, engelli adaylardan bin lira başvuru aidatı alıyor. Aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınan MHP'de engelli aday adaylarından ücret istenmiyor. HDP erkek aday adayları için başvuru ücretini 2 bin 500 lira, Saadet Partisi 3 bin lira, İYİ Parti 5 bin lira, BBP ise kadınlarda 500, erkeklerde de bin lira olarak belirledi. Bağımsız aday olmak isteyenler, 13 bin 916 lirayı ilgili mal sandığına yatıracak. AK Parti'de 29 Nisan (bugün), CHP'de 7 Mayıs, MHP'de 3 Mayıs, SP'de 30 Nisan, ve HDP'de 5 Mayıs'ta sona erecek.

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