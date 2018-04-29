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Muhalefetin Soros'u kim?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Muhalefetin Soros’ları çoktur” ifadesi, gözleri bu kadar yüksek maaşları bırakıp siyasete göz kırpan isimlere çevirdi.
Muhalefetin Soros'u kim?
Muhalefetin Soros'u kim? Muhalefetin Soros'u kim? Muhalefetin Soros'u kim?

 

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanırken, Ankara kulisleri daha önce eşi emsali olmayan söylentilerle çalkalanıyor. On binlerce Euro’luk maaşlarını bırakıp, siyaset bahanesiyle başkentte parti parti gezen bazı isimler, şaşkınlığa neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “muhalefetin bu ülkede Soros’ları çoktur” ifadesiyle siyasetin zirvesine çıkan Soros tartışması, gözleri bu kadar yüksek maaşları bırakıp siyasete göz kırpan isimlere çevirdi. Bu kişilerin adaylık sürecinin belli bir organizasyon görüntüsü verdiği söyleniyor.

SİYASETİ VE KAOSU FİNANS

15 Temmuz işgal girişimiyle istedikleri neticeyi alamayan ve deşifre olan karanlık mihraklar, 24 Haziran seçimlerini renkli devrime dönüştürmek istiyor. Yüksek maaşlarla çalıştırdıkları elemanlarını devreye sokan içerdeki ve dışarıdaki Soroslar, hem muhalefeti, hem de bu süreçte planladığı kaosu finanse etmek istiyor.

AK PARTİ HARİÇ HER YERDE

Bu isimlerin, gerçekten siyaset için mi, yoksa adaylık bahanesiyle partilere nüfuz etmek için mi gedikleri, listelerin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Soros’un CEO’larının, bir parti yerine Erdoğan karşıtı tüm partilerle temasta olması şüphelere neden oluyor. Bu isimlerin, sadece muhalif partilerle değil muhalif birçok isimle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

SİLİNEN TWİTTER MESAJI

Geçtiğimiz günlerde Sputnik Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe’nin Twitter’daki sosyal medya hesabında yazıp sildiği şu mesaj, Türkiye’de Soros mantığı ile yapılmak istenenlere en önemli işareti olarak dikkat çekiyor: “Türkiye’de renkli devrim riski hiç olmadığı kadar yüksek… Seçimin sonucunun ne olacağından çok daha önemli. Umarım geç olmadan anlaşılır.”

ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Sorosçulara işaret etmişti. Geçen 5 yılda Türkiye’nin, bölücü terör örgütü kullanılarak çukurlara mahkum edilmek, FETÖ ihanet çetesiyle teslim alınmak, güneyinde bir terör koridoruyla kuşatılmak ve her fırsatta ekonomi üzerinden vurulmaya çalışıldığını; ancak her defasında başarılamadığını vurgulayan Erdoğan, “Ellerinin ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran’a bağladılar. Muhalefetin bu ülkede Soros’ları çoktur ve bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soros’lardır”demişti. Erdoğan, bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi bildiklerini belirtmişti.

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