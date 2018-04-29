Deniz Baykal aday olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemleri devam ederken, ana muhalefet partisinin aday listesinde yer alıp almayacağı merak edilen en önemli isimlerden biri de CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal

Baykal’ın halen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmesi adaylık süreciyle ilgili birçok senaryoyu gündeme taşırken, bu senaryolardan en dikkat çekici olanı öğretim üyesi olarak görev yapan kızı Aslı Baykal’ın kendisi yerine aday gösterileceğine ilişkindi.

Bu iddia dün itibariyle geçerliliğini önemli ölçüde yitirdi. Çünkü Prof. Dr. Aslı Baykal, kamu görevlileri için tanınan sürede üniversitedeki görevinden istifa etmedi.

Ayrıca Baykal ailesine yakın çevreler de Aslı Baykal’a resmi adaylık teklif yapılmadığını vurgulamaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU TAKİP EDİYOR

Deniz Baykal’ın adaylık durumunun parti meclisinde veya MYK’da resmi olarak gündeme gelmediği ancak üyeler arasında zaman zaman konuşulduğu biliniyor. CHPGenel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Çetin Osman Budak, Baykal’ın durumunun henüz resmi olarak konuşulmadığını belirterek, “Henüz aday adaylığı süreci yeni başladı. Ancak Deniz Bey’in durumu ile ilgili her konuyu Genel Başkanımız yakından takip ediyor” dedi.

DENİZ BEY 15 VEKİLİ SORMUŞ

Deniz Baykal’la uzun yıllar siyaset yapan CHP eski Antalya Milletvekili Osman Kaptan, “Kemal Bey, Deniz Bey’e hemen adaylık teklifi götürmeli. Zaten birkaç gün önce 1 saatlik bir görüşme de yaptılar. Deniz Bey, Kemal Bey’le İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili konusunu konuşmuş. Hatta Kemal Bey görüşmeden sonra, ‘Deniz Bey’i siyasete karşı gayet ilgili gördüm. Siyaset insanları diri tutuyor’ demiş” dedi.

CHP eski Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, “Bu iş vefanın da ötesinde bir gereklilik. Çünkü deniz Bey bu partiye yıllarını verdi, uyardı, yol gösterdi. Deniz Bey sağlık sebepleri nedeniyle sahada çalışmasa bile katkısı çok büyük olacaktır. Biz Aslı hanımın da aday olacağını duymuştuk ama olmadı” diye konuştu. CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ise şöyle dedi: “Deniz Bey büyük bir siyasetçi ve devlet adamı. CHP’de çıtayı yükselten bir isim. 18 yıllık bir geçmişi var. Kendisi mutlaka tekrar aday gösterilmeli. Hatta kendisine bile sorulmadan memleketi Antalya’da ilk sıraya yazılmalı.”

TALEP OLURSA ADAY GÖSTERİLİR

Baykal’ın talep etmesi halinde aday listesinde yer alacağını kaydeden CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Listelerde yer alacak isimleri genel merkezdeki komisyonumuz değerlendirecek. Genel başkanımız Sayın Baykal’la yakın zamanda görüştü. Talebi olursa mutlaka listede olacaktır. Baykal’la ilgili süreci birebir genel başkanımız yürütüyor” dedi.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Deniz Baykal’ın adaylık süreci ile ilgili 2 görüşün ortaya çıktığını belirten bazı parti meclisi üyeleri, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Deniz Bey’in vefa adayı yapılması gerektiğini düşünen parti üyeleri hayli fazla. Ancak bir diğer grup seçimin kritikliğine dikkat çekerek sahada çalışabilecek adayların belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.”