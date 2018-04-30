“Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999. Bu tür arabalar İstanbul’da oluyor. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor. Cumartesi, pazar fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ferdi Tayfur’u çalıyoruz. Aheste gidince de toz atılmıyor. Arabalar genel merkezin garajında duruyor. 1973-74 modeller. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. ‘Bir tane araba var Sayın Bahçeli görse nasıl olur’ diyenler oluyor. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz. İlgilenen arkadaşlar var takip ediyorlar.”
30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Bahçeli'nin mutlu günü! 11. otomobili aldı
“Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999. Bu tür arabalar İstanbul’da oluyor. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor. Cumartesi, pazar fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ferdi Tayfur’u çalıyoruz. Aheste gidince de toz atılmıyor. Arabalar genel merkezin garajında duruyor. 1973-74 modeller. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. ‘Bir tane araba var Sayın Bahçeli görse nasıl olur’ diyenler oluyor. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz. İlgilenen arkadaşlar var takip ediyorlar.”
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