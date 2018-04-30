30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrı

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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrı
Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşan seçim öncesi muhalefetin henüz aday çıkarmamasını eleştirdi.
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrı Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrı Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrı

Başbakan Binali Yıldırım,, "Seçime gidiyoruz, gün sayıyoruz, ana muhalefet partisinde tık yok. Kemal Bey sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak, ‘ben de varım’ demektir” dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, toplantı salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Seçimin yaklaştığını ancak muhalefetin henüz bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadığını söyleyen Yıldırım, “Seçime gidiyoruz, gün sayıyoruz, ana muhalefet partisinde tık yok. O mu aday olsun, bu mu aday olsun, aydan mı, Mars'tan mı, uzaydan mı gelsin. Sizin içinizde cumhurbaşkanı odayı olacak elemanınız yok mu. Kemal Bey sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak, ‘ben de varım’ demektir. ‘Türkiye’yi yönetmeye ben de talibim’ demektir. Niye kapı kapı gezip aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir. Millet sana oy versin, partine oy versin, Türkiye’nin geleceğine ne gibi projelerin var, onları duysun istiyor” ifadelerini kullandı. 

"BU OYUNU BOZACAĞIZ"

24 Haziran seçimlerinde gençlerden destek isteyen Yıldırım, “16 yıldır birliğimiz için, kardeşliğimiz için Recep Tayyip Erdoğan ile beraber durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Ülkemizin, milletimizin hasret duyduğu her türlü hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. İşte geçen sürede 12 seçim geçirmişiz. 12 seçim sonunda milletimiz her seferinde bize olan desteğini arttırmış. İnşallah 24 Haziran’da da milletimizin karşısına çıkacağız ve destek isteyeceğiz. Türkiye’ye içeride ve dışarıda kurulmaya çalışılan kumpaslara karşı, Recep Tayyip Erdoğan’a yönelen husumete, düşmanlığa karşı bu oyunu bozmaya var mısınız” şeklinde konuştu. 

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