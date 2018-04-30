Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, 3 madalya birden kazandı.
Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu. Genç sporcu Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.
30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Gururumuz Kübra Dağlı! Helal olsun sana...
Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, 3 madalya birden kazandı.
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