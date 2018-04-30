30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Akşam saatlerinde Başkent Taşkent'te bulunan İslam Karimov Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı, yarın sabah cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray'da düzenlenecek resmi karşılama töreni sonrası Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanları görüşmesi sonrası Heyetler arası görüşmeler, Anlaşmaların İmzası ve Ortak Basın Toplantısı gerçekleştirilecek. Erdoğan, öğleden sonra Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap edecek. Taşkent'teki Yaslı Ana Anıtı ve İslam Karimov'un Anıtı'na çelenk koyacak. Daha sonrasında ise iki lider Türk ve Özbek iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta ise Türk ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Buhara-i Şerif'i ziyaret edecek.

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