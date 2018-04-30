30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:57Öğle 13:07İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 21°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,058 -0.05
  • Dolar: 4,0467 -0.47
  • Euro: 4,9000 -0.62

Cumhur İttifakına 5 yıllık protokol

»
AK Parti ile MHP’li üyelerden oluşan Millî Mutabakat Komisyonu’nun hazırlayacağı protokolde, ittifakın seçim sonrasında da devam edeceği belirtilecek.
Cumhur İttifakına 5 yıllık protokol
Cumhur İttifakına 5 yıllık protokol Cumhur İttifakına 5 yıllık protokol Cumhur İttifakına 5 yıllık protokol

Seçimlere ittifak yaparak girme kararı alan AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na ilişkin protokolün hazırlıkları başladı. AK Parti ile MHP’li üyelerden oluşan Millî Mutabakat Komisyonu, Cumhur İttifakı protokolünü hazırlayıp önce liderlerin onayını alacak, ardından da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunacak.

YSK, örnek bir seçim ittifakı protokol taslağı hazırlayarak siyasi partilere gönderdi. Taslakta, ittifak yapan siyasi partilerin isimleri, varsa ittifak unvanı ve ‘diğer hususlar’ başlığı altında ittifakta yer verilecek ilkelerle ilgili bir bölüm bulunuyor. Protokol örneğinde, ittifak yapan siyasi partilerin genel başkanları için imza sütunu da yer alıyor.
YSK’nın siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girmesine yönelik esas ve usulleri belirlemesinin ardından da, AK Parti ve MHP’nin Millî Mutabakat Komisyonu üyeleri YSK’ya verilecek ittifak protokolünde yer alacak ilkelerin taslağını oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, Cumhur İttifakı unvanı ile hazırlanacak protokolde, AK Parti ve MHP’nin ittifak yapma gerekçelerine yer verilecek. 2-3 sayfadan oluşması planlanan protokolde, 15 Temmuz vurgusu yapılarak iki partinin o tarihten bu yana iş birliğini sürdürdüğünün altı çizilecek. Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı problemlere dikkat çekilerek bunların aşılması için birlikte hareket edileceği belirtilecek. MHP lideri Bahçeli’nin seçimlerden sonraki 5 yıllık süreçte de AK Parti ile iş birliğinin süreceğine ilişkin açıklamasına dayanarak, protokolde bu ittifakın seçim sonrasında da devam edeceğine yer verilebileceği belirtiliyor. Protokolde seçim sonrası döneme ilişkin iki partinin iş birliği konusunda ifadelerin yer alıp almaması konusunda henüz karar verilmediği, bunun liderler arasındaki görüşmelerden sonra netlik kazanacağı kaydediliyor.

Millî Mutabakat Komisyonunun hazırlayacağı ittifak protokolüne son şekli liderler tarafından verilecek ve genel başkanların imzalamasından sonra, 6 Mayıs’a kadar YSK’ya sunulacak.

Türkiye 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Seçime 55 gün kala son anket! MHP tabanı kararını verdiSeçime 55 gün kala son anket! MHP tabanı kararını verdiSeçimlere 55 gün kala yapılan ankette, AK Parti ve MHP tabanının Cumhur İttifakı'na büyük oranda olumlu baktığı görüldü.
Cumhur İttifakına 5 yıllık protokolCumhur İttifakına 5 yıllık protokolAK Parti ile MHP’li üyelerden oluşan Millî Mutabakat Komisyonu’nun hazırlayacağı protokolde, ittifakın seçim sonrasında da devam edeceği belirtilecek.
Müthiş başarı! 6 bin çocuk kurtarıldıMüthiş başarı! 6 bin çocuk kurtarıldıBakan Kaya, vatandaşlara sokakta çalıştırılan çocuk gördüklerinde ALO 183 üzerinden ihbar etmeleri çağrısında bulundu.
AK Parti'den aday adaylığı için kritik kararAK Parti'den aday adaylığı için kritik kararAK Parti, 24 Haziran seçimlerine ilişkin milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresini 2 Mayıs'a kadar uzattı.
NATO Genel Sekreterinden çarpıcı Türkiye çıkışıNATO Genel Sekreterinden çarpıcı Türkiye çıkışıJens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için kilit öneme sahip bir ülke olduğunu belirtti.
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrıBaşbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrıBaşbakan Binali Yıldırım, yaklaşan seçim öncesi muhalefetin henüz aday çıkarmamasını eleştirdi.
  • Bahçeli'nin mutlu günü! 11. otomobili aldı30 Nisan 2018 Pazartesi 07:20
  • Deniz Baykal aday olacak mı?29 Nisan 2018 Pazar 21:07
  • 15 vekil CHP'ye dönüyor29 Nisan 2018 Pazar 21:06
  • Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi29 Nisan 2018 Pazar 10:00
  • Muhalefetin Soros'u kim?29 Nisan 2018 Pazar 09:30
  • En yüksek fiyatı CHP istedi!29 Nisan 2018 Pazar 08:22
  • Tüm gözler ondaydı! Resmen başvurdu28 Nisan 2018 Cumartesi 13:40
  • İşte Abdullah Gül'ün 'adaylık' açıklaması28 Nisan 2018 Cumartesi 13:32
  • Meral Akşener'in 8 Temmuz iddiası28 Nisan 2018 Cumartesi 12:13
  • Ak Parti’nin yol haritası belli oldu28 Nisan 2018 Cumartesi 10:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri