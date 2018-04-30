30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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İşte İmar barışının ayrıntıları

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İşte İmar barışının ayrıntıları
12 milyon konut sahibini yakından ilgilendiren imar barışının ayrıntıları belli oldu. 31 Aralık 2017 sonrası yapılan konutlar yararlanamayacak ve hükümet barışı bir yıl uzatabilecek.
İşte İmar barışının ayrıntıları İşte İmar barışının ayrıntıları İşte İmar barışının ayrıntıları

Milyonlarca vatandaşın gözü Başbakan Binali Yıldırım'ın 10 gün içinde açıklanacağını söylediği imar barışına çevrildi. Yaklaşık 12 milyon konutun mülkiyet, imar, ruhsat sorunu çözülecek. Ruhsatsız, ruhsata aykırı görünen yapılara kayıt belgesi verilecek. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi hüviyet oluşturacak. Başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli yatırılacak. Kayıt belgesi alan binaların yıkım kararı durdurulacak. Tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların sorunları da çözülecek. Cezalar iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılacak.


DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye başta olmak üzere ilgili bakanlıkların yaptığı ortak çalışmaya göre imar, ruhsat, mülkiyet konusunda yıllardır yaşanan sorunun çözümü ve öncelikli başlıklar şöyle olacak:

- BAŞVURULAR İL MÜDÜRLÜKLERİNE: Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak.

- AYRINTILI BİLGİ VERİLECEK: Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak.

- YIL SONUNA KADAR SÜRE VERİLECEK: Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek.

- KAYIT BEDELİ ALINACAK: Kayıt sonrası 2018 için belirlenen 900 liralık inşaat metrekare fiyatı üzerinden değerleme yapılacak. Başvuruda bulunanlar yapı maliyeti ve arsa emlak değerinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli yatırılması öngörülüyor.

KAYIT BEDELİ BİNAYA GÖRE

- BİNALARA GÖRE DEĞİŞECEK: Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3'ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor. Vatandaş her bir dairesini bağımsız birim olarak tanımlayabilecek.

- YIKIM KARARLARI DURDURULACAK: Kayıt bedeli yatırıldıktan sonra belge alan vatandaşların binaları için çıkan yıkım kararları duracak. Belediye yıkmak zorunda kalmayacak.

- MEVCUT İMAR UYGULANACAK: Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

- FIRSATÇILARA GEÇİT YOK: İhtilaflı yapılar için hazırlanan bu çalışmada usulsüz uygulamalara izin verilmeyecek. Başlangıç tarihi 31 Aralık 2017 olacak. İmar çalışması gündeme gelir gelmez kaçak inşaat yapanlar barıştan yararlanamayacak.

VATANDAŞIN KANAYAN YARASI

Başbakan Yıldırım, mülkiyet, imar ve ruhsatla ilgili sorunlara dikkat çekerek, şunları söylemişti: "Bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası, binası var elektriği yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır."

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