Gençlerin abisi de aday adayı oldu

Şöhret Yapı Şirketler Grubu Başkanı Hamza Hakan Şöhret, iş hayatındaki başarısını siyasete de taşımak için ilk adımını attı. Milletvekilliği aday aday başvuru formunu Ak Parti İl Başkanı Celal Köse’ye teslim eden Hakan Hamza Şöhret, “Bizim ne koltuk sevdamız var ne de makam. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” dedi.

Ak Parti’ye milletvekilliği aday adaylığını sosyal paylaşım sitesinden duyuran işadamı Hakan Hamza Şöhret beklenilen başvurusunu da yaptı.

BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE DENGELER DEĞİŞECEK

Milletvekilliği aday aday başvuru formunu Ak Parti İl Başkanı Celal Köse’ye teslim eden Şöhret yaptığı açıklamada Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Ülkenin büyük sorunlarla mücadele ettiğine dikkat çeken Şöhret, şu açıklamaları yaptı: Hepimizin iyi bildiği gibi, Türkiye’nin önündeki sorunlar büyük.

Bugün Başkanlık Sistemi ile sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada dengeleri değiştireceğiz Allah’ın izni ile. Amerika bunun farkında, Avrupa bunun farkında, Rusya bunun farkında ve elbet İsrail de bunun farkında. Aslında tüm dünya bunun farkında. Türkiye, koşar adım yepyeni bir dünya düzeni inşaa ediyor.

TÜRKİYE MÜSLÜMAN ÜLKELERİN UMUDU

Çok ciddi meselelerle mücadele ediyoruz. Zor, bir o kadar da sancılı bir süreçten geçiyoruz.

Ancak Türk milleti olarak asla karamsarlığa düşmedik, düşmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, Osmanlı’dan sonra özellikle zulme uğramış tüm Türk ve Müslüman ülkelerin tek umudu bizleriz, yani Türkiye Cumhuriyeti. Bu millet, Türk olarak anılmadan önce de, bugüne değin, her zaman mücadele içerisinde olmuştur. Bugünkü mücadelemiz, TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK DEVLET olarak TEK BAYRAK altında ebediyete yürüme mücadelesidir.

Bizler, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşları geçtik. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısı ile, büyüklerimizle birlikte geleceğimizi inşaa etmek üzere üzerimize düşen sorumluluğu almak için, yüreğimizdeki aşkla, damarlarımızda akan kanın verdiği cesaretle, kısa da olsa hayatımızın bize ikram ettiği deneyim ve tecrübeleriyle, ailemizin de desteğini alarak, yola çıktık.



Ömrünü neredeyse siyasete adamış ve bu uğurda hayatının her alanında büyük mücadeleler vermiş bir babanın evladı olarak, onun dizinde ve izinde bu davayı Hak bilmiş, onun siyasi serencamına en yakından tanıklık etmiş bir kardeşiniz olarak karşınızdayım.

Sevgili Dostlar,

Biz yoksak kimse yok düsturu ile öncelikli çaba ve gayretlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu millete, bu ümmete Başkan yapmak Allah’ın izni ile.



YOZGATLI GENÇLER MİLLETİNE SEVDALI

Yozgatlı gençler, milletine sevdalı. Yozgatlı gençler, her zaman, her yerde, en önde ve en atılgan. Yozgatlı gençler cesur, yürekli, gözü kara. Yozgatlı gençler, kendini ifade etmekten çekinmeyen, özgüveni yüksek, yiğitliğiyle nam salmış bir memleketin harmanı bir gençlik. Burada müthiş bir potansiyel var. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışacağız. Muhteşem bir medeniyet ve tarihin evlatları olduğumuzu hatırlayacak ve hatırlatacağız. Bunun için milli birlik ve bütünlüğün teminatı olan gençlerimizi aklıselim ve zevki selam birer genç olarak yetiştirmek üzere kendi rahatımızdan vaz geçip elimizi taşın altına koyacağız.

Bugün burada, yeniden bir meşale yakıyoruz. Gençlerin sorunlarını konuşmak yerine, onlara somut projelerle çözümler üretmek için çıkıyoruz yola.

Gelişmek için yerli, büyümek için milli değerlerimizi de yanımıza alarak, ucu diyasporadaki gençlerimize uzanan, Türkiye’de öncü, dünyada örnek gençler olarak yeniden kardeşlik ve medeniyet köprüleri kuracağız..



Bizim ne koltuk sevdamız var ne de makam. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.

Edebali’nin öğüdü kulaklarımızda küpe: Hayırlıysak, mücadeleden korkmuyoruz!

Vekillik için başvuruda bulunan tüm aday adaylarımıza başarılar diliyor, memleketimiz ve ülkemiz için hayırlı olanı temenni ediyorum. Tekrar, burada bulunduğunuz için teşekkür ediyor, hepinizi de Allah’ın selamıyla selamlıyorum.

Allah’a emanet olun..