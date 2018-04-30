30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:57Öğle 13:07İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 24°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 108.090 0.44
  • Altın: 171,099 -0.61
  • Dolar: 4,0369 -0.24
  • Euro: 4,8910 -0.18

Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı

»
Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.
Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı

Düzenlemenin yer aldığı Evlat Edinme Yönergesi'ni kaldıran Bakanlık, kapsamlı sosyal incelemeler dikkate alınarak 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı. Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldıYeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.
Aydın'da gece yarısı utandıran görüntü!Aydın'da gece yarısı utandıran görüntü!Aydın'da gece yarısı intihar izlemek için toplanan gençler, macera yaşayabilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'a geldi.
Gururumuz Kübra Dağlı! Helal olsun sana...Gururumuz Kübra Dağlı! Helal olsun sana...Milli Taekwondocumuz Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Taekwondo Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Marulun içinden çıkan yaratık ortalığı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık ortalığı karıştırdıDaha önce pazardan ya da manavdan aldığımız yeşilliklerinden içinden çeşitli tarla böcekler çıktığına şahit olmuşsunuzdur. Ama bu kadarı muhtemelen başınıza gelmemiştir.
Canan Karatay'a ağır suçlamaCanan Karatay'a ağır suçlamaTuz konusundaki açıklamalarıyla tıp dünyasında tartışma yaratan Prof. Dr. Canan Karatay’ın son yayını hakkında kaynak tahrifi iddiası gündemde.
  • Özel harekatçı eski koca tutuklandı28 Nisan 2018 Cumartesi 09:40
  • 'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!28 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
  • Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var28 Nisan 2018 Cumartesi 00:17
  • Fikret Bila istifa etti! yerine gelen isim..28 Nisan 2018 Cumartesi 00:16
  • Hatay'da boş arazide bulundu!28 Nisan 2018 Cumartesi 00:15
  • Eşinin arabasına bomba koyan koca konuştu28 Nisan 2018 Cumartesi 00:14
  • "Canan Karatay'a ekmek yok!"27 Nisan 2018 Cuma 14:52
  • Diriliş'te büyük bomba! Efsane isim dönüyor...27 Nisan 2018 Cuma 14:21
  • Ömer Halisdemir'in kardeşi aday oldu!27 Nisan 2018 Cuma 12:59
  • İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelecek isim27 Nisan 2018 Cuma 11:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri