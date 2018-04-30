Düzenlemenin yer aldığı Evlat Edinme Yönergesi'ni kaldıran Bakanlık, kapsamlı sosyal incelemeler dikkate alınarak 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı. Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.
30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı
Düzenlemenin yer aldığı Evlat Edinme Yönergesi'ni kaldıran Bakanlık, kapsamlı sosyal incelemeler dikkate alınarak 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı. Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.
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