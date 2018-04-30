30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu

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Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu
KONYA'da yaşayan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu

24 Haziran'daki seçimlerde vekil olma hayali kuran Aşıcı'nın "Bu iş cesaret ister. Bazıları beni bu yoldan geri döndürmeye, küçük düşürmeye çalışanlar bile oldu. Aldırmadım" diye konuştu. Konya'da yaşayan, lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Aşıcı, Fatih Sultan Mehmet'i örnek aldığını söyledi.

İDOLÜM FATİH SULTAN MEHMET
Konya'da lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yaptı. Babası polis memuru olan Aşıcı, kendisine Fatih Sultan Mehmet'i örnek aldığını söyledi. Aşıcı, "Her zaman idol olarak Fatih Sultan Mehmet'i gördüm. Fatih, 21 yaşında nasıl İstanbul'u fethettiyse ben de 18 yaşında bu ülkede söz sahibi olabirim düşüncesiyle bu zorlu yolculuğa çıktım. Şansımı yüksek görüyorum. Olmazsa üzülmem; çünkü çivisi cıkmış bu dünyada büyük bir gençliğe örnek olabilmek için yola çıktım" dedi.

HERKES DESTEK ÇIKTI
Gençlere örnek olmak istediğini belirten Batuhan Aşıcı, "Bu iş cesaret ister. Başta babam olmak üzere ailem, çevremdeki herkes destek çıktı. Bazıları beni bu yoldan geri döndürmeye, küçük düşürmeye çalışanlar bile oldu. Aldırmadım. Genç yaşta meclis kürsüsünde yer almak zor bir iştir. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getireceğiim. Nasip olur da aday olursam gençliğin üzerindeki bu kara lekeyi kaldırırım. Yani 'Gençtir yapamaz. Sen daha gençsin, nasıl yapacaksın?' soruları artık insanlar soramayacak. Artık büyük işlerin başına gençlerimiz gelecek" diye konuştu.

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