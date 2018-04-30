30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip...

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Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip...
Hindistan'da ev arkadaşı kızların çıplak görüntülerini kaydetmek için banyo süngerinin içine gizli kamera yerleştiren üniversite öğrencisi suç üstü yakalandı.
Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip... Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip... Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip...

Hindistan'da 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Rico Auliaputra, aynı evde kaldığı iki kız öğrenci arkadaşını banyo yaparken görüntülemek için banyoda bulunan bir süngerin içine gizli kamera yerleştirdi.

GENÇ KIZ IŞIĞI GÖRÜNCE KAMERAYI FARK ETTİ

Kızlardan bir tanesi duş aldığı sırada süngerin içinden bir ışığın parladığını görünce süngerin içine baktı ve gizli kamera olduğunu anlayınca genç adamdan hesap sormaya gitti. Bunun üzerine Rico, içinde hafıza kartı bulunduğu belirtilen gizli kamerayı balkondan aşağı attı.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Arkadaşının şikayetçi olduğu Rico, ilk mahkemeye gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha sonra teslim olan adam, mahkemede davanın gizli bir şekilde görülmesini talep etti. Sadece bir kez kamerayı kayda aldığını söyleyen üniversite öğrencisi 22 Mayıs'ta tekrar mahkemeye çıkacak.

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