30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü soruldu

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Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye gönderdiği, planı tutmayınca geri dönmeleri için yeşil ışık yaktığı 15 vekil hakkında MHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Abidik gubidik işleri bırak." dedi.
Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü soruldu
Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü soruldu Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü soruldu Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü soruldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye giden 15 vekil partiye dönecek açıklaması soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun 15 vekili göndererek hata yaptığının altını çizen MHP lideri, "Böyle Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım." dedi.

"HATASINDAN VAZGEÇTİ"

Bahçeli şöyle konuştu: "Yapmış olduğu hatada vazgeçmiş demektir. 15 vekil kendi partisine yuvalarına dönmelerinde yarar var. Böyle Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım."

ABDULLAH GÜL'ÜN "ADAY OLMUYORUM" AÇIKLAMASI

Bahçeli, Abdullah Gül'ün aday olmuyorum açıklaması ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerini aldı. Keşke kardeşliği de sözlerinin arasına katarak konuşsaydı. daha anlamıl olurdu."

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