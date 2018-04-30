30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Amerika'nın konuştuğu Türk! Dokunduğu altın oluyor

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Amerika'nın konuştuğu Türk! Dokunduğu altın oluyor
Tofaş’ın Bursa fabrikası direktörlüğünden geçtiğimiz yıl Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) Michigan fabrikasını yönetmek için üzere transfer olan Akın Aydemir’in hızlı yükselişi sürüyor.
Amerika'nın konuştuğu Türk! Dokunduğu altın oluyor Amerika'nın konuştuğu Türk! Dokunduğu altın oluyor Amerika'nın konuştuğu Türk! Dokunduğu altın oluyor

 

Aydemir, başında olduğu fabrikada üretilen yeni nesil Ram 1500’ün büyük beğeni toplaması ve kârlılığa ulaşması sonucu FCA’nın Kanada’da da bulunan 5 fabrikasının başına getirildi. Bu fabrikalarda Dodge Challenger ve Dodge Charger gibi efsane modeller de üretiliyor.

İtalyan-Amerikan ortaklığı olan otomotiv devi Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump’ın tehditleri sonrası 1.5 milyar dolar yatırım yaptığı Michigan fabrikasının başına Tofaş’tan transfer ettiği Akın Aydemir’in grup içinde yükselişi sürüyor. FCA’nın ‘Dünya Klasında Üretim’ (WCM) programında ‘Altın Seviye’de üretim yapan yani en verimli ve kârlı fabrikası olan Tofaş’ın direktörlüğünü yürüttüğü sırada Egea projesi başta olmak üzere, bir çok önemli projede kilit rol oynayan Akın Aydemir, geçtiğimiz yılın mayıs ayı itibariyle FCA’nın Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nda yeni görevine başlamıştı.

Sterling Heights’ın Fabrika Direktörlüğü görevine getirildiği andan itibaren ABD’nin en başarılı ve kârlı pick-up modellerinden RAM 1500’ün yeni nesli için yapılan çalışmaların başında yer alan Aydemir, 1.5 milyar dolar yatırımla hayata geçen yeni aracın ABD pazarında büyük beğeni toplamasının ardından Fiat Chrysler Grubu’nun Kanada’daki ikisi otomobil, diğerleri döküm ve parça üretim fabrikası olmak üzere 5 fabrikasının başına getirildi.

GÜNDE 2430 ADET ÜRETECEK

Akın Aydemir’in göreve getirildiği Kanada Brampton fabrikasında Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger ve Dodge Demon gibi modelleri üretiliyor.Windsor’da bulunan fabrikada Chrysler’in Pacifica Minivan modelinin üretimi gerçekleştiriliyor. Öte yandan Aydemir, Fiat Chrysler Automobiles’e ait döküm ve enstrüman panellerinin üretildiği Kanada’daki üç fabrikanın daha sorumluluğunu üstlenecek. Böylece Aydemir, Kanada’da bulunan FCA fabrikalarında günlük 2 bin 430 adetlik üretimin başında olacak.

BU EFSANELERI ÜRETECEK

Akın Aydemir, Fiat Chrysler Grubu’nun Kanada fabrikalarında Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger, Dodge Demon ve Chrysler Pacifica modellerinin üretiminden sorumlu olacak.

MARCIONNE’DEN ÖVGÜ

Akın Aydemir’e Kanada’da 5 fabrikanın başına geçme yolunu açan yeni nesil Ram 1500, ilk olarak ocak ayında Detroit fuarında sergilenmiş ve mart ayında da seri üretimine başlanmıştı. Amerika’da ilk kez bir pick-up modeli kalitesi hakkında bu kadar övgü toplarken, FCA CEO’su Sergio Marchionne ise Akın Aydemir’e, “Geleceğimiz için çok önemli olan bir fabrikayı yönetiyorsun” yorumunu yapmıştı. Aydemir, Michigan’daki fabrikada verimliliği ve kaliteyi iyileştirerek, kârlılığı yükseltince hemen Marchionne tarafından yeni fabrikalar bağlandı. Şimdi Aydemir bu fabrikaları da benzer şekilde yeniden ayağa kaldırmak için ter dökecek.

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