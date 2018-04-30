30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:57Öğle 13:07İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 107.738 0.12
  • Altın: 171,232 -0.53
  • Dolar: 4,0408 -0.15
  • Euro: 4,8956 -0.09

Emekliye 5’li iyileştirme

»
Emekliye 5’li iyileştirme
Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken, gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. İntibak, asgari ücretin taban olması, toplu sözleşme formülü, ek ödeme artışı ve ikramiye masada
Emekliye 5’li iyileştirme Emekliye 5’li iyileştirme Emekliye 5’li iyileştirme

 

Ülkemizde emeklilerin sayısı 12 milyonu aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona endeksli, memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken; gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. Emekliler, emekli dernekleri, memur konfederasyonları gibi kesimler tarafından gündeme taşınan bu formüller ile gelirlerin artırılması ve maaş farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor. 

İşte bu formüller:

İNTİBAK: 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres gösterdi. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Meclis'ten yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak, farklılıklar giderilecek. Önceki intibaktaki gibi 355 liraya varan zamlar söz konusu olabilecek.

TOPLU SÖZLEŞME: Sosyal güvenlik kurumlarının tümü Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi. Ancak hem emeklilik hesaplamaları hem zam yöntemleri farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memur emeklilerinin maaş artışları memurlar gibi toplu sözleşmede belirleniyor. Tüm emeklilerin zamının toplu sözleşmeyle belirlenmesi gündemde.

ASGARİ ÜCRET AYARI: Halen en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 100, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. En düşük maaşın asgari ücrete eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu formül hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan emekliler zam alacak. Maaşlarda 667,52 liraya varan artış yaşanacak.

EK ÖDEME ARTIŞI: Tüm emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Hem Türkiye Emekliler Derneği hem de emekliler vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın düşük kaldığını, oranın en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu talepler hayata geçerse, tüm emeklilerin ek ödemelerinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; maaşı bin 500 lira olan emekli 60 lira ek ödeme alırken; oran yüzde 9'a çıkarılırsa verilen tutar 135 liraya yükselecek.

İKRAMİYE: Memur konfederasyonları, toplu sözleşmede memurlara ve memur emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmesini toplu sözleşme masasına taşıdı. Bu konuda karar merakla bekleniyor. İkramiyenin hayata geçirilmesi halinde promosyonda olduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde genişletileceği düşünülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Benzinde ÖTV müjdesi! Depolar ucuza dolacakBenzinde ÖTV müjdesi! Depolar ucuza dolacakCumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in geçen haftalarda sinyalini verdiği ÖTV'de indirim yüzde 15 olarak gerçeklerşirse araçların deposu 20-25 lira daha ucuza dolacak.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıGeçtiğimiz kısa dönemde altının gramındaki artış dikkat çekmişti, altın yüksek seyrine devam etse de son birkaç gündür durgun bir döneme girdi.
Vitrine koyacak araç bulamıyorlar! Yolda satılıyorVitrine koyacak araç bulamıyorlar! Yolda satılıyorÇek markası Skoda’nın SUV modellerinin yeni temsilcisi Karoq, Türkiye’ye hızlı giriş yaptı
İhracat rakamları açıklandı!İhracat rakamları açıklandı!Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21
Seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladıSeçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde bir performansı var. Bir sürü benzer siyasi dönemler oldu. Türkiye bütçe açığını yüzde 1,5'a kadar düşürmüş. O nedenle bu seçim Türkiye'nin önünü açacak" dedi.
Memur zammı yüzde kaç artacak?Memur zammı yüzde kaç artacak?Temmuz’da hem maaşlar hem de aile yardımı artacak. Artışta, toplu sözleşmede belirlenen oranların yanı sıra enflasyon da belirleyici olacak.
  • Araba değerinde tavuğu görenler şok oldu!30 Nisan 2018 Pazartesi 12:46
  • Emekliye 5’li iyileştirme30 Nisan 2018 Pazartesi 12:46
  • Kritik uyarı! Defalarca böcek yemiş olabilirsiniz30 Nisan 2018 Pazartesi 12:45
  • Amerika'nın konuştuğu Türk! Dokunduğu altın oluyor30 Nisan 2018 Pazartesi 12:44
  • Petrol fiyatları için korkutan tahmin!30 Nisan 2018 Pazartesi 12:44
  • İşte İmar barışının ayrıntıları30 Nisan 2018 Pazartesi 10:04
  • Asgari ücretin 1.5 katı maaş verilecek! İmzalandı30 Nisan 2018 Pazartesi 07:28
  • Kilosu 4 bin liradan satılıyor! Elde etmek çok zor30 Nisan 2018 Pazartesi 07:26
  • Vatandaşa önemli uyarı! Tuzağa düşmeyin29 Nisan 2018 Pazar 14:30
  • Asgari ücretin 1.5 katı maaş verilecek! İmzalandı29 Nisan 2018 Pazar 09:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri