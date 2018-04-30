30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Memur zammı yüzde kaç artacak?

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Memur zammı yüzde kaç artacak?
Temmuz’da hem maaşlar hem de aile yardımı artacak. Artışta, toplu sözleşmede belirlenen oranların yanı sıra enflasyon da belirleyici olacak.
Memur zammı yüzde kaç artacak? Memur zammı yüzde kaç artacak? Memur zammı yüzde kaç artacak?

 

Milyonlarca memura Temmuz'da çifte zam göründü. Maaşlarına toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak olan memurların, aile yardımı da yükselecek.

2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4.02 olarak gerçekleşebileceği tahmini yer alıyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlara yüzde 3.5 zamma ilaveten yüzde 0.02 de enflasyon farkı yansıtılacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı aylık 231,64 liradan 239,79 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 56,20 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,10 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan memura aylık toplam 340,20 lira ödenirken; bu tutar 352,19 liraya çıkacak. Geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

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