30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:57Öğle 13:07İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 107.738 0.12
  • Altın: 171,232 -0.53
  • Dolar: 4,0408 -0.15
  • Euro: 4,8956 -0.09

Seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladı

»
Seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde bir performansı var. Bir sürü benzer siyasi dönemler oldu. Türkiye bütçe açığını yüzde 1,5'a kadar düşürmüş. O nedenle bu seçim Türkiye'nin önünü açacak" dedi.
Seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladı Seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladı Seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladı

 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında seçim öncesinde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Şimşek, seçimlerin Türkiye'deki belirsizliği ortadan kaldırdığını söyleyerek, "Bu seçim Türkiye'nin önünü açacak" dedi.

İşte Şimşek'in konuşmasından bazı notlar:

Yılın ilk döneminde toplam 4 milyar dolar tahvil ihracatı yaptık. Devletin bilançosu çok sağlam. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında. Türkiye riskini yatırımcı almak istiyor.
Bu dönemde reform noktasında planlarımız vardı, birinci sınıf reformu Mart ayında yaptık. Uzun vadeli belirsizlik vardı. Yatırımcıların kafasında soru işareti vardı: Seçim kararıyla soru işareti kalktı. Seçim sürecinin kısa tutulması oldu. Bu da Türkiye'nin önüne fırsat penceresini açtı. Eski,den seçim olacağında net sonuç olmadığı için piyasa kararsızdı. Artık değil. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak, işe başlanacak. 5 sene gibi reform yapmak doğru politikaları uygulamak için var. Türkiye hükümet sistemini belirsizliği azaltmak için değiştirdi. 5 sene ülkeyi yönetecek hükümet belli olacak. Eskiden hükümetlerin ömrü 1,5 yıl bile değil. Türkiye'nin önü açık şimdi. Reformların gündeme alınması için fırsat olacak. Yatırımcılar ciddi kaynak vermeye başladı. Genel anlamda yatırımcılarda seçime ilişkin soru yok. Yatırımcıların konuları cari açık gibi konular.

"REFORMLAR HIZLANACAK, SEÇİM ÖNÜMÜZÜ AÇACAK"

"Göreceğimiz yeni ekonomik kararlar olacak mı? 67 maddelik düzenleme paketinden bahsedilmişti." sorusuna yanıt olarak Başbakan Yardımcısı Şimşek şöyle yanıt verdi:

Seçimlerin bir anlamda erkene alınması, sürenin kısa olması seçim ekonomisine ilişkin endişeleri sınırlaması lazım. 2007'de bir genel seçim, 2009'da mahalli seçim, 2014'te iki seçim, 2015'te genel seçim, 2017'de referandum yaptık. Tüm bunlara rağmen Türkiye mali disiplinini korudu. Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde bir performansı var. Bir sürü benzer siyasi dönemler oldu. Türkiye bütçe açığını yüzde 1,5'a kadar düşürmüş. Türkiye velev ki bir takım kararlar alsa da bunu düzeltecek veya mali disiplini devam ettirecek bir geçmişe, tecrübeye sahip. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çok adım attık. Genel anlamda mutfak çalışmaları devam edebilir, seçimden hemen sonra reformlar öne alınarak hızlı bir başlangıç yapılabilir. Türkiye ne zaman reform yapsa sınıf atlıyor. Şimdi benzer bir sıçrama için ikinci, üçüncü nesil dediğimiz sanayide dönüşüm, insan kaynağından tutun model fabrikasından tutun, eko sistemine kadar tüm her noktayı güçleştirecek vizyonlar olacak. Geçmişi tartışarak değil, geleceği konuşacağız. Bu seçim Türkiye'nin önünü açacak.

BELİRSİZLİK AZALINCA LİRA DEĞER KAYBETMEZ

Türkiye'de bir cari açık var diyebilirsiniz. Ama 10 yıldır böyle. Bu yeni bir sorun değil. Suriye'yle çıkarlarımız çakışıyor. Türkiye tavır koyuyor. Lira reel efektif olarak en düşük düzeyinde. Dolayısıyla Türkiye'de bir normalleşme, seçimin aradan çıkması, güçlü bir reform gündemi, jeopolitik gerginlik de azalıyor; bunlar olumlu yansır. Para politikasında belirsizliğin azaldığı, güçlü reformların gündeme geldiği bir Türkiye'de liranın değer kaybı için bir sebep olmaz.

BÜYÜME DEVAM EDECEK

İlk çeyrekte yatırım malları üretimi yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Güçlü ivme devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme söz konusu. Fiilen ihracat eksenli büyümeye baktığımızda iyi bir ihracat artışı var. Türkiye yılın ilk çeyreğindeki güçlü büyümesine devam edecek. Yıl sonuna oranına enflasyonda yüzde 1,7'lik düşüş var. Bizim öngörümüz biraz daha hızlı düşüştü. Lirada bu kadar değer kaybı ön görmüyorduk. Bu değer kaybı enflasyonun tek haneye inmesini geciktirdi. Para politikasının etkisi gecikmeli çalışır. Tedbirleri bugün devreye soksanız yine gecikir.

Enflasyonla mücadelede kararlı olmak gerekiyor. Belirsizliklerin azaldığı, seçimlerin aradan çıktığı, reformların hızlandığı bir ortamda enflasyon aşağı yönlü trende girer. Kura göre tek hane kısa vadede zor görünüyor. Merkez Bankası'nın mücadelesi devam edecek. 90'lı yıllarda enflasyon yüzde 70 üzerindeydi. Şimdilik yüzde 10'un biraz üzerinde ama güçlü mücadeleyle tek haneye inebilir.

DÖVİZLE BORÇLANMAYA 'YATIRIM' AYARI

Türkiye cari açık veriyorsa tabii ki dış borç biriktirecek. Bunun doğru şekilde olması lazım. Enflasyon artıyor, faiz artıyor, lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var. Önümüzdeki yıllarda kur riskini yönetenler yönetebilecek. Kapasitesi olanlar dövizle borçlanabilecek olmayanlar borçlanamayacak. Bu tedbiri almamız gerekiyordu aldık.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Benzinde ÖTV müjdesi! Depolar ucuza dolacakBenzinde ÖTV müjdesi! Depolar ucuza dolacakCumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in geçen haftalarda sinyalini verdiği ÖTV'de indirim yüzde 15 olarak gerçeklerşirse araçların deposu 20-25 lira daha ucuza dolacak.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıGeçtiğimiz kısa dönemde altının gramındaki artış dikkat çekmişti, altın yüksek seyrine devam etse de son birkaç gündür durgun bir döneme girdi.
Vitrine koyacak araç bulamıyorlar! Yolda satılıyorVitrine koyacak araç bulamıyorlar! Yolda satılıyorÇek markası Skoda’nın SUV modellerinin yeni temsilcisi Karoq, Türkiye’ye hızlı giriş yaptı
İhracat rakamları açıklandı!İhracat rakamları açıklandı!Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21
Seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladıSeçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan açıkladıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde bir performansı var. Bir sürü benzer siyasi dönemler oldu. Türkiye bütçe açığını yüzde 1,5'a kadar düşürmüş. O nedenle bu seçim Türkiye'nin önünü açacak" dedi.
Memur zammı yüzde kaç artacak?Memur zammı yüzde kaç artacak?Temmuz’da hem maaşlar hem de aile yardımı artacak. Artışta, toplu sözleşmede belirlenen oranların yanı sıra enflasyon da belirleyici olacak.
  • Araba değerinde tavuğu görenler şok oldu!30 Nisan 2018 Pazartesi 12:46
  • Emekliye 5’li iyileştirme30 Nisan 2018 Pazartesi 12:46
  • Kritik uyarı! Defalarca böcek yemiş olabilirsiniz30 Nisan 2018 Pazartesi 12:45
  • Amerika'nın konuştuğu Türk! Dokunduğu altın oluyor30 Nisan 2018 Pazartesi 12:44
  • Petrol fiyatları için korkutan tahmin!30 Nisan 2018 Pazartesi 12:44
  • İşte İmar barışının ayrıntıları30 Nisan 2018 Pazartesi 10:04
  • Asgari ücretin 1.5 katı maaş verilecek! İmzalandı30 Nisan 2018 Pazartesi 07:28
  • Kilosu 4 bin liradan satılıyor! Elde etmek çok zor30 Nisan 2018 Pazartesi 07:26
  • Vatandaşa önemli uyarı! Tuzağa düşmeyin29 Nisan 2018 Pazar 14:30
  • Asgari ücretin 1.5 katı maaş verilecek! İmzalandı29 Nisan 2018 Pazar 09:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri