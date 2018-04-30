Vitrine koyacak araç bulamıyorlar! Yolda satılıyor

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Ön taleple sattığımız ilk 400 Karoq’un tamamını gemiden iner inmez müşterilerimize teslim ettik. Showroom’da sergileyecek araç bile bulamıyoruz. Şu anda yolda olan 300 araç da daha gemideyken satıldı. Üretim talebe yetişemiyor” dedi.

Zafer Başar, “Avrupa’da da Karoq’a talep çok fazla. Müşterilerimiz haziran ayı sonuna kadar araç teslim almayı bekliyor. Üretim talebe yetişemiyor. Daha fazla gelse daha çok satacağız” dedi.



Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre, 'Skoda talebe yetişebilmek için farklı çözümler üzerinde çalışıyor' diyen Başar, “Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’yi ziyaret eden Skoda’nın üst düzey yöneticilerinden Alain Favey, talebi karşılayabilmek için vardiya sayısını artırıp Volkswagen’in boş kapasitelerini kullanmayı planladıklarını, yeni yatırım için Türkiye’nin de gündemdeki ülkelerden biri olduğunu belirtmişti” diye konuştu.

1.6 litre dizel motorun yanı sıra 1.0 ve 1.5 lt benzinli motor seçenekleriyle tercih edilebilen Karoq, 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.