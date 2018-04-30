Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Geçtiğimiz kısa dönemde altının gramındaki artış dikkat çekmişti, altın yüksek seyrine devam etse de son birkaç gündür durgun bir döneme girdi.

Altın fiyatları son günlerin en popüler konularından biri olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatları aylar sonra rekor üzerine rekor kırıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte 30 Nisan tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 172 lira bandında ilerliyor.

30 Nisan Pazartesi günü gram altın 172,07 liradan alınırken 172,11 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 275,49 lira alınırken 281,72 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ise 1.145,00 liradan alınıp 1.155,00 liradan satılıyor.