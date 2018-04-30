30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:57Öğle 13:07İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 30°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 105.771 -1.71
  • Altın: 171,136 -0.58
  • Dolar: 4,0509 0.10
  • Euro: 4,8916 -0.17

Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!

»
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti ve MHP'nin gerçekleştirdiği Cumhur İttifakı'na kendi ismiyle katılmayı talep eden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AK Parti listesinden seçimlere gireceğini öne sürdü.
Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!
Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası! Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası! Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!

Türkiye, 24 Haziran'da seçimlere gitmeye hazırlanırken BBP'nin seçime nasıl gireceği netleşmiş değil. BBP, seçimlere Cumhur İttifakı ile beraber ve kendi adıyla girmek istediğini birçok kez belirtse de MHP'den veto yedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın “Cumhur İttifakı iki parti arasında olmalı" diyerek ittifakta istemediği BBP'nin lideri Mustafa Destici, "MHP’den bu konuda bize olumsuz yönde gelen bir şey yok" açıklaması dahi yaptı. Destici, en son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

ABDULLAH GÜL ÇEKİLDİ ŞİMDİ NE OLACAK: Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'in, "Abdullah Gül çekildi şimdi ne olacak?"başlığıyla yayımlanan yazısında da BBP'ye dair bilgiler yer aldı. Yazının ilgili kısmı şöyle:"Büyük Birlik Partisi’nin seçimlere Cumhur İttifakı bünyesinde gireceği biliniyordu. Yeni bilgi, bu partinin amblemiyle değil, Ak Parti listesinden seçimlere girecek olması.Yapılan müzakereler sonucu, BBP’den 6-7 ismin Ak Parti listelerinde seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesi konusunda mutabakat sağlanmış oldu.

ERDOĞAN HÜDA PAR BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Ayrıca, seçilme ihtimali olan, ‘sınırdaki’ sıralamalara da Büyük Birlik Partisi’nden bazı isimlerin aday olarak gösterilmesi kararlaştırıldı."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün, Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi de anımsatan Yeni Şafak yazarı, şu bilgileri de paylaştı:

KÜRTLERE VERİLEN MESAJ

"Bu temasın bir ittifak zeminine taşındığı söylenemez.Ama böyle bir görüşmenin yapılmış olması bile, iki bakımdan önem taşıyor: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Kürt seçmenler nezdinde Ak Parti MHP ittifakından rahatsızlık duyanlara, Ak Parti’nin açtığı şemsiyenin salt milliyetçi çevreleri değil, çok daha geniş bir toplum kesimini kapsadığı mesajı verilmiş oluyor. Hüda Par’ın hem siyaset zemininde yürümesi, hem de PKK’ya karşı aldığı pozisyon, devletin en tepesi tarafından hüsnükabul ile karşılanmış oluyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti ve MHP'nin gerçekleştirdiği Cumhur İttifakı'na kendi ismiyle katılmayı talep eden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AK Parti listesinden seçimlere gireceğini öne sürdü.
Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü sorulduBahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü sorulduKılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye gönderdiği, planı tutmayınca geri dönmeleri için yeşil ışık yaktığı 15 vekil hakkında MHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Abidik gubidik işleri bırak." dedi.
Bahçeli'den Gül yorumu! Tebrik ediyorumBahçeli'den Gül yorumu! Tebrik ediyorumMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
Erdoğan Arınç'a bunları söylemiş İlk kez Selvi açıkladıErdoğan Arınç'a bunları söylemiş İlk kez Selvi açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç arasında neler konuşuldu? Günler sonra merak edilen görüşmenin içeriğini, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde aktardı.
Saadet Partisi kararını verdi cumhurbaşkanı adayını açıklıyorSaadet Partisi kararını verdi cumhurbaşkanı adayını açıklıyor24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi'nin adayının kim olacağı yarın belli olacak. Son dakika bilgisine göre, adayın saat 10'da açıklanacağı bildirildi.
Gençlerin abisi de aday adayı olduGençlerin abisi de aday adayı olduŞöhret Yapı Şirketler Grubu Başkanı Hamza Hakan Şöhret, Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
  • Seçime 55 gün kala son anket! MHP tabanı kararını verdi30 Nisan 2018 Pazartesi 09:20
  • Cumhur İttifakına 5 yıllık protokol30 Nisan 2018 Pazartesi 08:40
  • Müthiş başarı! 6 bin çocuk kurtarıldı30 Nisan 2018 Pazartesi 08:00
  • AK Parti'den aday adaylığı için kritik karar30 Nisan 2018 Pazartesi 07:32
  • NATO Genel Sekreterinden çarpıcı Türkiye çıkışı30 Nisan 2018 Pazartesi 07:30
  • Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na çağrı30 Nisan 2018 Pazartesi 07:24
  • Bahçeli'nin mutlu günü! 11. otomobili aldı30 Nisan 2018 Pazartesi 07:20
  • Deniz Baykal aday olacak mı?29 Nisan 2018 Pazar 21:07
  • 15 vekil CHP'ye dönüyor29 Nisan 2018 Pazar 21:06
  • Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi29 Nisan 2018 Pazar 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri