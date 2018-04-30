Cenazede dikkat çeken maket! Böyle uğurlandı

Emekli Oramiral Özden Örnek önceki gün tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Özden Örnek için bugün saat 14.00’te Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek ve oğlu Tolga Örnek tören öncesinde taziyeleri kabul etti.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın yanı sıra emekli kuvvet komutanları da törene katıldı.



Özden Örnek’in Türk Bayrağı’na sarılmış tabutunu askerler omuzlarında katafalka taşıdı. Cenaze geçerken tüm askerler saygı duruşunda bulundu. Özden Örnek’in tabutunun başına büyük bir resmi aldığı madalya ve nişanların yanı sıra, projesinde büyük emeği geçtiği için MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi TCG Heybeliada Korveti’nin bir maketi de konuldu.



Özden Örnek için ikindi vakti Levent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Eşi Sevil Örnek ve oğlu Tolga Örnek burada da taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.