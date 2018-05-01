01 Mayıs 2018 Salı15 Şaban 1439
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Zaman gazetesi davasında karar açıklandı

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Zaman gazetesi davasında karar açıklandı
FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Zaman gazetesi davasında karar açıklandı Zaman gazetesi davasında karar açıklandı Zaman gazetesi davasında karar açıklandı

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

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