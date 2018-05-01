FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.
01 Mayıs 2018 Salı15 Şaban 1439
- Berat Kandili'nde eller duaya açıldıLigin dibi iyice karıştı!Cizre'de iki katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralıBeşiktaş'tan Erdoğan açıklaması!Zaman gazetesi davasında karar açıklandıTunceli'de çatışma! Yaralı askerler var!Hamaney ABD'yi uyardı: Misliyle darbe alırlarİzmir'de mezarlık sorununa ’çift katlı’ çözümBerat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi!Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:17 Güneş 05:56 Öğle 13:07 İkindi 16:57 Akşam 20:07 Yatsı 21:39
- 21°C Adana
- 16°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 17°C Ankara
- 20°C Antalya
- 17°C Artvin
- 20°C Aydın
- 15°C Balıkesir
- BIST: 104.283 -3.10
- Altın: 171,751 -0.23
- Dolar: 4,0703 0.58
- Euro: 4,9253 0.52
Zaman gazetesi davasında karar açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zaman gazetesi davasında karar açıklandıFETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti ve MHP'nin gerçekleştirdiği Cumhur İttifakı'na kendi ismiyle katılmayı talep eden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AK Parti listesinden seçimlere gireceğini öne sürdü.
Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü sorulduKılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye gönderdiği, planı tutmayınca geri dönmeleri için yeşil ışık yaktığı 15 vekil hakkında MHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Abidik gubidik işleri bırak." dedi.
Bahçeli'den Gül yorumu! Tebrik ediyorumMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
Erdoğan Arınç'a bunları söylemiş İlk kez Selvi açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç arasında neler konuşuldu? Günler sonra merak edilen görüşmenin içeriğini, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde aktardı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Cenazede dikkat çeken maket! Böyle uğurlandı
- Vahap Munyar Hürriyet'in başına geçti
- Evde ders çalışırken hayatının şokunu yaşadı
- Ameliyatta vücutta unutulan tel için tazminat
- İstanbul'da Kırgız bakıcı dehşeti!
- Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip...
- Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu
- Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı
- Aydın'da gece yarısı utandıran görüntü!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
- Gururumuz Kübra Dağlı! Helal olsun sana...
- Marulun içinden çıkan yaratık ortalığı karıştırdı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.